Глушаков объяснил, почему ни разу не забил в пляжном футболе

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков этим летом выступал за клуб по пляжному футболу «Строгино». У него ноль голов в трех матчах.

«Почему не забил? Вратари знают, что я сильно бью, настраивались. Ну и я на команду играл. Хотелось бить сильнее, точнее, но то мимо было, то вратарь отбивал. Но ничего страшного, есть над чем работать.

В любом случае буду еще приходить и оттачивать с ребятами мастерство, когда надо будет набрать форму», – сказал Глушаков.