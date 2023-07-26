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    • Глушаков объяснил, почему ни разу не забил в пляжном футболе

    Глушаков объяснил, почему ни разу не забил в пляжном футболе

    Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков этим летом выступал за клуб по пляжному футболу «Строгино». У него ноль голов в трех матчах.

    «Почему не забил? Вратари знают, что я сильно бью, настраивались. Ну и я на команду играл. Хотелось бить сильнее, точнее, но то мимо было, то вратарь отбивал. Но ничего страшного, есть над чем работать.

    В любом случае буду еще приходить и оттачивать с ребятами мастерство, когда надо будет набрать форму», – сказал Глушаков.

    • По окончании минувшего сезона Глушаков покинул «Пари НН» в связи с истечением контракта.
    • Он чемпион России в составе «Спартака».
    • Глушаков – участник ЧМ-2014.

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    Источник: «Матч ТВ»

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