Клубы Лиги 1 и Серии А вступили в борьбу за Захаряна

«Страсбур» и «Дженоа» вступили в переговоры по трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По информации «СЭ», наиболее активными в переговорах считаются французский клуб и «Лацио».

Предложения всех претендентов не устраивают «Динамо». Московский клуб хочет продать Захаряна за 15 миллионов евро.