Клубы Лиги 1 и Серии А вступили в борьбу за Захаряна

«Страсбур» и «Дженоа» вступили в переговоры по трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
По информации «СЭ», наиболее активными в переговорах считаются французский клуб и «Лацио».
Предложения всех претендентов не устраивают «Динамо». Московский клуб хочет продать Захаряна за 15 миллионов евро.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Ранее его пытались купить «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».
Источник: «Спорт-Экспресс»