Агент Карраскаля прокомментировал информацию о попытках расторгнуть контракт с ЦСКА

Родриго Лопес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прояснил ситуацию с будущим игрока в московском клубе.

«На данный момент ЦСКА не получил ни одного приемлемого для себя предложения по Карраскалю. Однако мы продолжаем работать над этим.

О разрыве контракта с клубом речь не идет. Мы никогда не пытались и не пытаемся сделать это. Такой вариант невозможен.

Мы работаем исключительно над продажей Хорхе. Более того, мы помогаем клубу», – сказал агент.