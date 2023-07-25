Агент Карраскаля прокомментировал информацию о попытках расторгнуть контракт с ЦСКА

Родриго Лопес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прояснил ситуацию с будущим игрока в московском клубе.
«На данный момент ЦСКА не получил ни одного приемлемого для себя предложения по Карраскалю. Однако мы продолжаем работать над этим.
О разрыве контракта с клубом речь не идет. Мы никогда не пытались и не пытаемся сделать это. Такой вариант невозможен.
Мы работаем исключительно над продажей Хорхе. Более того, мы помогаем клубу», – сказал агент.
- Карраскаль после зимней паузы только раз вышел в стартовом составе на матч РПЛ.
- Всего в прошлом сезоне в его активе 6 голов и 6 ассистов в 34 играх (1867 минут).
- Контракт 25-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 2026 года.
Источник: Sport24