Агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт колумбийца с ЦСКА

«Васко да Гама» ждeт ответ от ЦСКА по возможному переходу полузащитника Хорхе Карраскаля, сообщает Globo.

Бразильский клуб все еще интересуется колумбийцем. Агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт футболиста с ЦСКА, но москвичи не соглашаются его отпускать.