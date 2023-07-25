Агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт колумбийца с ЦСКА

Наверное, нашим клубам лучше к африканскому рынку обратить свой взор. Разбегаются латиносы при первом же шухере.
«Васко да Гама» ждeт ответ от ЦСКА по возможному переходу полузащитника Хорхе Карраскаля, сообщает Globo.
Бразильский клуб все еще интересуется колумбийцем. Агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт футболиста с ЦСКА, но москвичи не соглашаются его отпускать.
- Карраскаль после зимней паузы только раз вышел в стартовом составе на матч РПЛ.
- Всего в прошлом сезоне в его активе 6 голов и 6 ассистов в 34 играх (1867 минут).
- Контракт 25-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 2026 года.