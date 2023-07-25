Агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт колумбийца с ЦСКА

«Васко да Гама» ждeт ответ от ЦСКА по возможному переходу полузащитника Хорхе Карраскаля, сообщает Globo.
Бразильский клуб все еще интересуется колумбийцем. Агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт футболиста с ЦСКА, но москвичи не соглашаются его отпускать.
- Карраскаль после зимней паузы только раз вышел в стартовом составе на матч РПЛ.
- Всего в прошлом сезоне в его активе 6 голов и 6 ассистов в 34 играх (1867 минут).
- Контракт 25-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 2026 года.
Источник: Globo