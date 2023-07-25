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    • Агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт колумбийца с ЦСКА

    Агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт колумбийца с ЦСКА

    «Васко да Гама» ждeт ответ от ЦСКА по возможному переходу полузащитника Хорхе Карраскаля, сообщает Globo.

    Бразильский клуб все еще интересуется колумбийцем. Агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт футболиста с ЦСКА, но москвичи не соглашаются его отпускать.

    • Карраскаль после зимней паузы только раз вышел в стартовом составе на матч РПЛ.
    • Всего в прошлом сезоне в его активе 6 голов и 6 ассистов в 34 играх (1867 минут).
    • Контракт 25-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 2026 года.

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    Источник: Globo

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    Сегодня, 07:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1340

      SLADE2019 1 час назад

      Наверное, нашим клубам лучше к африканскому рынку обратить свой взор. Разбегаются латиносы при первом же шухере.

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