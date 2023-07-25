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    Черчесов отреагировал на новость об интересе «Аль-Ахли»

    Станислав Черчесов не подтвердил, но и не опроверг информацию о переговорах с «Аль-Ахли» из Джидды.

    «После ухода из «Ференцвароша» мне уже звонили представители нескольких клубов, включая зарубежные.

    Но, как уже вам говорил, торопиться с решением не буду», – сказал Черчесов.

    • Тренера уволили из «Ференцвароша» неделю назад.
    • Он проработал в Будапеште 1,5 года и выиграл 2 чемпионства.
    • Черчесова отправили в отставку после сенсационного вылета из квалификации Лиги чемпионов от «Клаксвика» (Фарерские острова).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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