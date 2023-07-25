Черчесов отреагировал на новость об интересе «Аль-Ахли»

Станислав Черчесов не подтвердил, но и не опроверг информацию о переговорах с «Аль-Ахли» из Джидды.
«После ухода из «Ференцвароша» мне уже звонили представители нескольких клубов, включая зарубежные.
Но, как уже вам говорил, торопиться с решением не буду», – сказал Черчесов.
- Тренера уволили из «Ференцвароша» неделю назад.
- Он проработал в Будапеште 1,5 года и выиграл 2 чемпионства.
- Черчесова отправили в отставку после сенсационного вылета из квалификации Лиги чемпионов от «Клаксвика» (Фарерские острова).
Источник: «Спорт-Экспресс»