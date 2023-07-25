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    • Леброн Джеймс отреагировал на 700-миллионное предложение Мбаппе от «Аль-Хилаля»

    Леброн Джеймс отреагировал на 700-миллионное предложение Мбаппе от «Аль-Хилаля»

    Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс прокомментировал новость о рекордном в футболе предложении для Килиана Мбаппе.

    «Это я бегу в Саудовскую Аравию после того, как они позвонили Ричу Полу и Маверику Картеру по поводу такого контракта на год», – написал Леброн в соцсетях, прикрепив гифку с бегущим Форестом Гампом.

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    Источник: «Бомбардир»

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