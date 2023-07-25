Леброн Джеймс отреагировал на 700-миллионное предложение Мбаппе от «Аль-Хилаля»

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс прокомментировал новость о рекордном в футболе предложении для Килиана Мбаппе.

Сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить за француза 300 миллионов евро.

Самому игроку предлагают 700 миллионов в год, 200 из которых – фиксированный оклад.

Нападающий предпочитает остаться вне состава «ПСЖ» на сезон-2023/24, чем уезжать в Саудовскую Аравию.

«Это я бегу в Саудовскую Аравию после того, как они позвонили Ричу Полу и Маверику Картеру по поводу такого контракта на год», – написал Леброн в соцсетях, прикрепив гифку с бегущим Форестом Гампом.

РПЛ возвращается: успейте забрать специальный бонус в 17000 рублей!