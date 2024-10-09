Головин назвал самый памятный гол за сборную России

Капитан «Монако» Александр Головин ответил на вопросы о своей карьере в сборной России.

– Какой гол в сборной России самый памятный для тебя?

– Штрафной на матче-открытии чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. Домашний мундиаль, хорошо сыграли.

Лучший гол и лучший матч? Сложно сказать. Было много хороших, много плохих – тяжело выделить один.

– Какую мечту ты хотел бы осуществить со сборной России до завершения карьеры?

– Сейчас сложно сказать о какой-то мечте. Хотелось бы снова играть официальные игры, провести большой турнир, ощутить эти эмоции.