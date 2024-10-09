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    Головин назвал самый памятный гол за сборную России

    Капитан «Монако» Александр Головин ответил на вопросы о своей карьере в сборной России.

    – Какой гол в сборной России самый памятный для тебя?

    – Штрафной на матче-открытии чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. Домашний мундиаль, хорошо сыграли.

    Лучший гол и лучший матч? Сложно сказать. Было много хороших, много плохих – тяжело выделить один.

    – Какую мечту ты хотел бы осуществить со сборной России до завершения карьеры?

    – Сейчас сложно сказать о какой-то мечте. Хотелось бы снова играть официальные игры, провести большой турнир, ощутить эти эмоции.

    • 28-летний Головин дебютировал за сборную в 2015 году.
    • Он забил 6 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.
    • Александр – участник Евро-2016, ЧМ-2018 и Евро-2020.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    Oleg-Gazza
    1728494347
    Долго интересно выбирал?))))))))))))))))))))
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