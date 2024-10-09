Головин назвал самый памятный гол за сборную России

Капитан «Монако» Александр Головин ответил на вопросы о своей карьере в сборной России.
– Какой гол в сборной России самый памятный для тебя?
– Штрафной на матче-открытии чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. Домашний мундиаль, хорошо сыграли.
Лучший гол и лучший матч? Сложно сказать. Было много хороших, много плохих – тяжело выделить один.
– Какую мечту ты хотел бы осуществить со сборной России до завершения карьеры?
– Сейчас сложно сказать о какой-то мечте. Хотелось бы снова играть официальные игры, провести большой турнир, ощутить эти эмоции.
- 28-летний Головин дебютировал за сборную в 2015 году.
- Он забил 6 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.
- Александр – участник Евро-2016, ЧМ-2018 и Евро-2020.