Головин выбрал самых сложных соперников в карьере

Капитан «Монако» Александр Головин ответил, против кого ему было играть сложнее всего.

«Против – было очень много, сложно выделить каких-то двух. Пускай это будет Неймар. Против него обороняться безумно тяжело. Также выделю Килиана Мбаппе.

Против них прямо очень сложно. Если ты один в один остаешься с ними, то практически нереально [отобрать мяч]. То есть вдвоем нужно обороняться против таких игроков», – сказал Головин.