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    Головин выбрал самых сложных соперников в карьере

    Капитан «Монако» Александр Головин ответил, против кого ему было играть сложнее всего.

    «Против – было очень много, сложно выделить каких-то двух. Пускай это будет Неймар. Против него обороняться безумно тяжело. Также выделю Килиана Мбаппе.

    Против них прямо очень сложно. Если ты один в один остаешься с ними, то практически нереально [отобрать мяч]. То есть вдвоем нужно обороняться против таких игроков», – сказал Головин.

    • Полузащитник перешел в «Монако» в 2018 году.
    • В этом клубе он проведет 11 лет, если отработает до конца действующий контракт.
    • Статистика Головина в составе монегасков: 210 матчей, 31 гол, 39 ассистов.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (1)
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    1728549519
    Тебе бы лучше вспомнить оборонцев команд,которые ты атакуешь,а оборона-это вообще никогда твоим коньком не была,и без "неймаров" процент успешной борьбы не более 25.Это не твоё.
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