Головин выбрал самых сложных соперников в карьере

Капитан «Монако» Александр Головин ответил, против кого ему было играть сложнее всего.
«Против – было очень много, сложно выделить каких-то двух. Пускай это будет Неймар. Против него обороняться безумно тяжело. Также выделю Килиана Мбаппе.
Против них прямо очень сложно. Если ты один в один остаешься с ними, то практически нереально [отобрать мяч]. То есть вдвоем нужно обороняться против таких игроков», – сказал Головин.
- Полузащитник перешел в «Монако» в 2018 году.
- В этом клубе он проведет 11 лет, если отработает до конца действующий контракт.
- Статистика Головина в составе монегасков: 210 матчей, 31 гол, 39 ассистов.