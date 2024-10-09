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    Головин сказал, в чем Сафонов превосходит Доннарумму

    Капитан «Монако» Александр Головин ответил, за счет чего Матвей Сафонов может выиграть конкуренцию у другого вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы.

    «Думаю, у Матвея реакция чуть быстрее, чем у Доннаруммы. Это опытный вратарь, у него очень много больших игр за спиной.

    В любом случае Матвею тяжело конкурировать с ним, но у него есть все шансы выиграть конкуренцию.

    Тем более в последних играх «ПСЖ» Доннарумма не очень хорошо выглядел – в том же матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов», – сказал Головин.

    • Сафонов летом перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро.
    • Российский голкипер пропустил 2 гола в 3 матчах.
    • Доннарумма в этом сезоне пропустил 6 голов в 6 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (3)
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    MazaiNN
    1728476331
    Его тренер этому учил. Прям так и говорил - Ты Матвей е..лом не щелкай...
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