Головин сказал, в чем Сафонов превосходит Доннарумму

Капитан «Монако» Александр Головин ответил, за счет чего Матвей Сафонов может выиграть конкуренцию у другого вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы.

«Думаю, у Матвея реакция чуть быстрее, чем у Доннаруммы. Это опытный вратарь, у него очень много больших игр за спиной.

В любом случае Матвею тяжело конкурировать с ним, но у него есть все шансы выиграть конкуренцию.

Тем более в последних играх «ПСЖ» Доннарумма не очень хорошо выглядел – в том же матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов», – сказал Головин.