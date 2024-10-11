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    • Головин сказал, где собирается жить после завершения карьеры

    Головин сказал, где собирается жить после завершения карьеры

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своем будущем после завершения игровой карьеры.

    «Я точно буду жить в России после завершения карьеры, тут даже нет вариантов. Просто я как-то всегда был привязан к своей стране, тем более в отпуск я постоянно летаю домой, в Сибирь. Там родители, друзья, мне там очень нравится. Думаю, что тут без вариантов – буду жить в России, только осталось понять где, в какой точке России», – сказал Головин.

    • В октябре Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года.
    • Россиянин выступает за монегасков с 2018 года.
    • В этом сезоне 28-летний игрок провел 7 матчей.

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    Источник: Odds.ru

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    Комментарии (1)
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    neim
    1728640941
    Ну тут понятно, грязный угольный Кузбасс и пригороды Новокузнецка надо менять на что-то более привлекательное и менее токсичное ))).
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