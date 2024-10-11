Головин сказал, где собирается жить после завершения карьеры

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своем будущем после завершения игровой карьеры.

«Я точно буду жить в России после завершения карьеры, тут даже нет вариантов. Просто я как-то всегда был привязан к своей стране, тем более в отпуск я постоянно летаю домой, в Сибирь. Там родители, друзья, мне там очень нравится. Думаю, что тут без вариантов – буду жить в России, только осталось понять где, в какой точке России», – сказал Головин.