Головин восхитился Дзюбой

Капитан «Монако» Александр Головин оценил возвращение Артема Дзюбы в РПЛ.
- Форвард в сентябре присоединился к «Акрону» в качестве свободного агента.
- Он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 5 матчах.
- Дзюба несколько месяцев не мог найти команду после ухода из «Локомотива».
«Восхищает, что Дзюба в 36 лет продолжает отмечаться голевыми действиями. Но я как будто бы ожидал этого.
Было ожидаемо, что он найдет себе команду, но не думал, что он так быстро будет давать результат.
Видно, что он находился в хорошей форме и тренировался, а ничего не делал, находясь без команды», – сказал Головин.