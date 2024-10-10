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    Головин восхитился Дзюбой

    Капитан «Монако» Александр Головин оценил возвращение Артема Дзюбы в РПЛ.

    • Форвард в сентябре присоединился к «Акрону» в качестве свободного агента.
    • Он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 5 матчах.
    • Дзюба несколько месяцев не мог найти команду после ухода из «Локомотива».

    «Восхищает, что Дзюба в 36 лет продолжает отмечаться голевыми действиями. Но я как будто бы ожидал этого.

    Было ожидаемо, что он найдет себе команду, но не думал, что он так быстро будет давать результат.

    Видно, что он находился в хорошей форме и тренировался, а ничего не делал, находясь без команды», – сказал Головин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Санёк потихоньку забывает великорусский язык и становится косноязычен.Или так "журналЫсты" ретранслируют его высказывания.
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