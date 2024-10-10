Головин восхитился Дзюбой

Капитан «Монако» Александр Головин оценил возвращение Артема Дзюбы в РПЛ.

Форвард в сентябре присоединился к «Акрону» в качестве свободного агента.

Он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 5 матчах.

Дзюба несколько месяцев не мог найти команду после ухода из «Локомотива».

«Восхищает, что Дзюба в 36 лет продолжает отмечаться голевыми действиями. Но я как будто бы ожидал этого.

Было ожидаемо, что он найдет себе команду, но не думал, что он так быстро будет давать результат.

Видно, что он находился в хорошей форме и тренировался, а ничего не делал, находясь без команды», – сказал Головин.