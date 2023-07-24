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    • Мбаппе сделал выбор между «Аль-Хилялем» и сезоном вне состава «ПСЖ»

    Мбаппе сделал выбор между «Аль-Хилялем» и сезоном вне состава «ПСЖ»

    Килиан Мбаппе категорически отвергает возможность продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    Переход француза в «Аль-Хиляль» не состоится, поскольку «ПСЖ» не сможет продать игрока без его согласия.

    Нападающий предпочитает остаться вне состава парижан на сезон-2023/24, а затем уйти свободным агентом.

    Также Мбаппе рассчитывает, что его будут выпускать на поле, когда команда столкнется с проблемами.

    • Форвард отказался продлевать контракт с «ПСЖ».
    • Из-за этого его не взяли в турне по Японии.
    • Сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить рекордные 300 миллионов евро за Мбаппе.

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    Источник: Relevo

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    24.07.2023 23:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12348

      BRO_football 2 часа назад

      Физическую форму только растеряет, если целый сезон не будет играть. И в таком состоянии Мбаппе не будет нужен ни Реалу, ни кому-либо ещё.

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