Мбаппе сделал выбор между «Аль-Хилялем» и сезоном вне состава «ПСЖ»

Физическую форму только растеряет, если целый сезон не будет играть. И в таком состоянии Мбаппе не будет нужен ни Реалу, ни кому-либо ещё.
Килиан Мбаппе категорически отвергает возможность продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Переход француза в «Аль-Хиляль» не состоится, поскольку «ПСЖ» не сможет продать игрока без его согласия.
Нападающий предпочитает остаться вне состава парижан на сезон-2023/24, а затем уйти свободным агентом.
Также Мбаппе рассчитывает, что его будут выпускать на поле, когда команда столкнется с проблемами.
- Форвард отказался продлевать контракт с «ПСЖ».
- Из-за этого его не взяли в турне по Японии.
- Сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить рекордные 300 миллионов евро за Мбаппе.