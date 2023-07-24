Мбаппе сделал выбор между «Аль-Хилялем» и сезоном вне состава «ПСЖ»

Килиан Мбаппе категорически отвергает возможность продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Переход француза в «Аль-Хиляль» не состоится, поскольку «ПСЖ» не сможет продать игрока без его согласия.

Нападающий предпочитает остаться вне состава парижан на сезон-2023/24, а затем уйти свободным агентом.

Также Мбаппе рассчитывает, что его будут выпускать на поле, когда команда столкнется с проблемами.