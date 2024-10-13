Стало известно, что «Зенит» запретил Соболеву после его прихода в команду

«Зенит» запретил нападающему Александру Соболеву активно играть в Dota 2. Тренерский штаб попросил игрока внимательнее отнестись к соблюдению режима, целиком отдавать себя команде и постараться избегать скандалов.

Отмечается, что Соболев сыграл только 25 матчей в Dota2 после перехода в «Зенит». 5 из них он провел 11 октября.

Полузащитник «Монако» Александр Головин ранее рассказал, что Соболев перестал с ним играть сразу после переезда в Санкт-Петербург.