Стало известно, что «Зенит» запретил Соболеву после его прихода в команду

«Зенит» запретил нападающему Александру Соболеву активно играть в Dota 2. Тренерский штаб попросил игрока внимательнее отнестись к соблюдению режима, целиком отдавать себя команде и постараться избегать скандалов.
Отмечается, что Соболев сыграл только 25 матчей в Dota2 после перехода в «Зенит». 5 из них он провел 11 октября.
Полузащитник «Монако» Александр Головин ранее рассказал, что Соболев перестал с ним играть сразу после переезда в Санкт-Петербург.
- В начале августа сообщалось, что форвард провел за месяц 43 матча в Dota 2.
- 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце лета.