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    • Стало известно, что «Зенит» запретил Соболеву после его прихода в команду

    Стало известно, что «Зенит» запретил Соболеву после его прихода в команду

    «Зенит» запретил нападающему Александру Соболеву активно играть в Dota 2. Тренерский штаб попросил игрока внимательнее отнестись к соблюдению режима, целиком отдавать себя команде и постараться избегать скандалов.

    Отмечается, что Соболев сыграл только 25 матчей в Dota2 после перехода в «Зенит». 5 из них он провел 11 октября.

    Полузащитник «Монако» Александр Головин ранее рассказал, что Соболев перестал с ним играть сразу после переезда в Санкт-Петербург.

    • В начале августа сообщалось, что форвард провел за месяц 43 матча в Dota 2.
    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце лета.

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    Источник: Mash

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    Комментарии (11)
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    serhio80
    1728841094
    А в cs не запретили?) он там сейчас)
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    ...уефан
    1728842344
    ...по живому резанули!)...
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    Интерес
    1728842606
    КАк же теперь жить? Что ему,книжки начинать читать,или в Мариинку(а то ещё хуже-в филармонию!)ходить???
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    fakeid
    1728842844
    дезеувские игры в зените запрещены! гы-гы!
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    russkiisergei
    1728844977
    запретили играть в игры. всё правильно там у них 3,14дарские игры начинаются!!!
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