Фабрицио Романо дал инсайд по зарплате Мбаппе в Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» не предлагал Килиану Мбаппе зарплату в размере 700 миллионов евро в год.

По информации Фабрицио Романо, в случае перехода оклад француза составит 200 миллионов в год.

Еще 500 миллионов он сможет получить за счет коммерческих сделок и рекламных контрактов.