Фабрицио Романо дал инсайд по зарплате Мбаппе в Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» не предлагал Килиану Мбаппе зарплату в размере 700 миллионов евро в год.
По информации Фабрицио Романо, в случае перехода оклад француза составит 200 миллионов в год.
Еще 500 миллионов он сможет получить за счет коммерческих сделок и рекламных контрактов.
- Парижане не взяли игрока в турне по Японии.
- Клуб уверен, что Мбаппе договорился с «Реалом» о бесплатном переходе через год.
- Сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить рекордные 300 миллионов евро за нападающего.
Источник: твиттер Фабрицио Романо