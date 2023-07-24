⚡ «Аль-Хиляль» предлагает Мбаппе контракт на 700 миллионов за сезон

ничесе, ценник заломили саудиты почти 2 лимона в день за Мбаппе, и похоже, Килиан "сломается" на таком предложении, станет миллиардером среди футболистов...) арабам некуда деньги девать, а гей-ропа в огне..! и Реал почти не виден...
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Аль-Хиляль».
По информации журналиста CBS Джеймса Бенджа, «Аль-Хилаль» предлагает Мбаппе контракт с зарплатой 700 миллионов евро за сезон. Саудовский клуб также готов бесплатно отпустить Мбаппе в «Реал» летом 2024 года.
Мбаппе может стать самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе.