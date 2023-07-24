⚡ «Аль-Хиляль» предлагает Мбаппе контракт на 700 миллионов за сезон

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Аль-Хиляль».

По информации журналиста CBS Джеймса Бенджа, «Аль-Хилаль» предлагает Мбаппе контракт с зарплатой 700 миллионов евро за сезон. Саудовский клуб также готов бесплатно отпустить Мбаппе в «Реал» летом 2024 года.

Мбаппе может стать самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе.