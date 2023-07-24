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    • ⚡ «Аль-Хиляль» предлагает Мбаппе контракт на 700 миллионов за сезон

    ⚡ «Аль-Хиляль» предлагает Мбаппе контракт на 700 миллионов за сезон

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Аль-Хиляль».

    По информации журналиста CBS Джеймса Бенджа, «Аль-Хилаль» предлагает Мбаппе контракт с зарплатой 700 миллионов евро за сезон. Саудовский клуб также готов бесплатно отпустить Мбаппе в «Реал» летом 2024 года.

    Мбаппе может стать самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

    Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе.

    • Парижане не взяли игрока на сборы в Японию.
    • Клуб уверен, что Мбаппе договорился с «Реалом» о бесплатном переходе через год.
    • «ПСЖ» купил игрока в 2017 году у «Монако» за 180 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Джеймса Бенджа

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    Сегодня, 14:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30285

      JTherry 19 минут назад

      ничесе, ценник заломили саудиты почти 2 лимона в день за Мбаппе, и похоже, Килиан "сломается" на таком предложении, станет миллиардером среди футболистов...) арабам некуда деньги девать, а гей-ропа в огне..! и Реал почти не виден...

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