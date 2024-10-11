Карпин рассказал, как убедили Головина приехать в сборную России в октябре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове Александра Головина на октябрьский сбор национальной команды.

Капитан «Монако» был единственным легионером, приехавшим в сборную.

Россияне в октябре не играли, поскольку не удалось найти соперника для товарищеского матча.

Сбор длился с 7 по 10 октября.

«Так и объясняли, что такая ситуация! Возможно, будет игра, возможно, нет! «Ты готов?» Он говорит: «Да, готов!»

Не надо никого убеждать играть за сборную. Либо ты хочешь играть, либо нет. Почему надо убеждать? Я не понимаю», – сказал Карпин.