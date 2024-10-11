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    • Карпин рассказал, как убедили Головина приехать в сборную России в октябре

    Карпин рассказал, как убедили Головина приехать в сборную России в октябре

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове Александра Головина на октябрьский сбор национальной команды.

    • Капитан «Монако» был единственным легионером, приехавшим в сборную.
    • Россияне в октябре не играли, поскольку не удалось найти соперника для товарищеского матча.
    • Сбор длился с 7 по 10 октября.

    «Так и объясняли, что такая ситуация! Возможно, будет игра, возможно, нет! «Ты готов?» Он говорит: «Да, готов!»

    Не надо никого убеждать играть за сборную. Либо ты хочешь играть, либо нет. Почему надо убеждать? Я не понимаю», – сказал Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.10.2024 23:23
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    Комментарии (2)
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    DMитрий
    1728680014
    «Ты готов?». «Да, готов!» сказал Головин и с удовольствием прилетел в Москву на конец-то тусануть нормально.
    Ответить
    Интерес
    1728680774
    Головин с удовольствием принял предложение продемонстрировать новый прикид с женскими принтами.Гламурненький шахтёр...
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