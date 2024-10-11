Корнеев заявил, что Головин не получит более серьезного предложения, чем от «Монако»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что у российского полузащитника «Монако» Александра Головина нет достаточной мотивации для перехода в другой клуб.
«Он находится в инкубаторских условиях, там все комфортно. Он там является неприкасаемым. Конечно, ему там комфортно. Он играет прекрасно. Ему уже не надо ничего доказывать в команде.
Серьезное предложение? Не будет уже ничего», – сказал Корнеев.
- В октябре Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года.
- Россиянин выступает за монегасков с 2018 года.
- В этом сезоне 28-летний игрок провел 7 матчей.