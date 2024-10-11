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    • Корнеев заявил, что Головин не получит более серьезного предложения, чем от «Монако»

    Корнеев заявил, что Головин не получит более серьезного предложения, чем от «Монако»

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что у российского полузащитника «Монако» Александра Головина нет достаточной мотивации для перехода в другой клуб.

    «Он находится в инкубаторских условиях, там все комфортно. Он там является неприкасаемым. Конечно, ему там комфортно. Он играет прекрасно. Ему уже не надо ничего доказывать в команде.

    Серьезное предложение? Не будет уже ничего», – сказал Корнеев.

    • В октябре Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года.
    • Россиянин выступает за монегасков с 2018 года.
    • В этом сезоне 28-летний игрок провел 7 матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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