Корнеев заявил, что Головин не получит более серьезного предложения, чем от «Монако»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что у российского полузащитника «Монако» Александра Головина нет достаточной мотивации для перехода в другой клуб.

«Он находится в инкубаторских условиях, там все комфортно. Он там является неприкасаемым. Конечно, ему там комфортно. Он играет прекрасно. Ему уже не надо ничего доказывать в команде.

Серьезное предложение? Не будет уже ничего», – сказал Корнеев.