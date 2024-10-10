Глебов раскрыл, что восхитило Сафонова в «ПСЖ»

Капитан «Ростова» Данил Глебов обсуждал с Матвеем Сафоновым его стартовый этап карьеры в «ПСЖ».

– С кем из легионеров из сборной общаешься? Головин, Кузяев?

– Да со всеми ребятами. С Головой, с Кузей, с Сафоновым недавно общались. Сафон прямо восхищен.

– Круассанами?

– Про них не спрашивал, про футбол говорили.

– О чем? Что его восхитило?

– Уровень исполнителей в «ПСЖ». Футболист спиной к воротам стоит, в касание перекидывает Сафонова. Ему тренер вратарей говорит, что это не он ошибся, просто нападающий сильнее. И все.