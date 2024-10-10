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    Глебов раскрыл, что восхитило Сафонова в «ПСЖ»

    Капитан «Ростова» Данил Глебов обсуждал с Матвеем Сафоновым его стартовый этап карьеры в «ПСЖ».

    – С кем из легионеров из сборной общаешься? Головин, Кузяев?

    – Да со всеми ребятами. С Головой, с Кузей, с Сафоновым недавно общались. Сафон прямо восхищен.

    – Круассанами?

    – Про них не спрашивал, про футбол говорили.

    – О чем? Что его восхитило?

    – Уровень исполнителей в «ПСЖ». Футболист спиной к воротам стоит, в касание перекидывает Сафонова. Ему тренер вратарей говорит, что это не он ошибся, просто нападающий сильнее. И все.

    • Сафонов летом перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро.
    • Российский голкипер пропустил 2 гола в 3 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Benifacto
    1728513355
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