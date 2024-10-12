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    • Головин заявил о готовности Карпина тренировать топ-клубы Европы

    Головин заявил о готовности Карпина тренировать топ-клубы Европы

    Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин видит Валерия Карпина в европейском футболе.

    «У нас не только Валерий Георгиевич смог бы тренировать топовые европейские команды.

    Возьмем Тьерри Анри или Роберта Морено, который сейчас в «Сочи». По-моему, Карпин или, например, Леонид Слуцкий сильнее выглядят как тренеры», – сказал Головин.

    • Анри и Морено тренировали Головина в «Монако».
    • При Слуцком Головин дебютировал в РПЛ в составе ЦСКА.
    • Карпин тренировал в Европе только «Мальорку» в 2014 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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