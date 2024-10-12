Головин заявил о готовности Карпина тренировать топ-клубы Европы

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин видит Валерия Карпина в европейском футболе.

«У нас не только Валерий Георгиевич смог бы тренировать топовые европейские команды.

Возьмем Тьерри Анри или Роберта Морено, который сейчас в «Сочи». По-моему, Карпин или, например, Леонид Слуцкий сильнее выглядят как тренеры», – сказал Головин.