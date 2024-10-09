Головин сравнил цены в Москве и Монако

Капитан «Монако» Александр Головин ответил, дорого ли жить в княжестве.

– Дорогая ли жизнь в Монако?

– Тяжело не нести больших расходов. Снимать квартиру очень дорого, (платить надо) гораздо больше, чем в Москве. Она может быть сильно хуже, но ты платишь в пять раз больше, а то и больше.

Не скажу, что жизнь сильно отличается от московской. Рестораны – плюс‑минус те же цены, только жилье отличается.