Головин сравнил цены в Москве и Монако

Капитан «Монако» Александр Головин ответил, дорого ли жить в княжестве.
– Дорогая ли жизнь в Монако?
– Тяжело не нести больших расходов. Снимать квартиру очень дорого, (платить надо) гораздо больше, чем в Москве. Она может быть сильно хуже, но ты платишь в пять раз больше, а то и больше.
Не скажу, что жизнь сильно отличается от московской. Рестораны – плюс‑минус те же цены, только жилье отличается.
- Полузащитник перешел в «Монако» в 2018 году.
- В этом клубе он проведет 11 лет, если отработает до конца действующий контракт.
- Статистика Головина в составе монегасков: 210 матчей, 31 гол, 39 ассистов.