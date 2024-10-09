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    Головин сравнил цены в Москве и Монако

    Капитан «Монако» Александр Головин ответил, дорого ли жить в княжестве.

    – Дорогая ли жизнь в Монако?

    – Тяжело не нести больших расходов. Снимать квартиру очень дорого, (платить надо) гораздо больше, чем в Москве. Она может быть сильно хуже, но ты платишь в пять раз больше, а то и больше.

    Не скажу, что жизнь сильно отличается от московской. Рестораны – плюс‑минус те же цены, только жилье отличается.

    • Полузащитник перешел в «Монако» в 2018 году.
    • В этом клубе он проведет 11 лет, если отработает до конца действующий контракт.
    • Статистика Головина в составе монегасков: 210 матчей, 31 гол, 39 ассистов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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