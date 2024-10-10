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    Пономарев заявил, что Головин стал французом

    Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о фигуре игрока «Монако» Александра Головина.

    «Головин сказал, что «Зенит» – самый популярный клуб России? Да нет, конечно, не согласен. Просто Головин оторвался от России совсем, он уже француз, так что здесь он не прав. Он оценивает по иностранцам, которые играют в «Зените». Конечно, там десять человек иностранцев. Они богатенькие ребята, хоть и «Газпром» в убытке.

    У нас самые популярные команды в стране – «Динамо», ЦСКА и «Спартак». Трудно сказать, кто из них популярнее. Правда, сейчас упал интерес к футболу, поскольку наши игроки не дают ничего интересного. А так он вообще не прав в этой ситуации. Головин – француз, вот и всe. «Зенит» – ни в коем случае», – сказал Пономарев.

    • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
    • Команда идет в таблице 3-й.
    • Головин – воспитанник ЦСКА.

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    Источник: «Советский спорт»

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