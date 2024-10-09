Головин ответил, возможен ли его переход в «Спартак» или «Зенит»

Капитан «Монако» Александр Головин порассуждал о вариантах продолжения карьеры перед уходом из футбола.

– Можете себя представить в «Спартаке» или «Зените», если вернетесь играть в Россию?

– Тяжелый вопрос. Даже не думал об этом. Точно хотел бы завершить карьеру в России, но где – пока сказать тяжело.

Наверное, в «Спартаке» нереально, так что точно не «Спартак».