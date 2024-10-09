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    • Головин ответил, возможен ли его переход в «Спартак» или «Зенит»

    Головин ответил, возможен ли его переход в «Спартак» или «Зенит»

    Капитан «Монако» Александр Головин порассуждал о вариантах продолжения карьеры перед уходом из футбола.

    – Можете себя представить в «Спартаке» или «Зените», если вернетесь играть в Россию?

    – Тяжелый вопрос. Даже не думал об этом. Точно хотел бы завершить карьеру в России, но где – пока сказать тяжело.

    Наверное, в «Спартаке» нереально, так что точно не «Спартак».

    • Головин – воспитанник ЦСКА.
    • Полузащитник перешел в «Монако» в 2018 году.
    • В этом клубе он проведет 11 лет, если отработает до конца действующий контракт.
    • Статистика Головина в составе монегасков: 210 матчей, 31 гол, 39 ассистов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (9)
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    7:1
    1728488167
    так у него контракт с монакой закончится в 33 года. только кони примут из больших клубов. зенит возьмёт его только если ему будет не более 30 лет, и ужесточат лимит, тогда да.
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    alefreddy
    1728488381
    травматичный игрок загадывает будущее
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    Номэд
    1728488595
    Потому и подлизнул помойным, что они типа впопулярны во франции (вот это гыгы). В будущем представляет себя в питоросятнике.
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    oyabun
    1728490640
    Да, да, пока ты востребован там можно и повыбирать и строить из себя Мега звезду. Но как только посадят на лавку и не будет продления контракта, так и сразу почти любой российский клуб станет прекрасен для перехода.
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    Spartak_forv@
    1728491235
    Луч энергия норм и Дальний Восток посмотришь
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    Скай
    1728491261
    Да наХ ты, головешка, нужен там, а тем паче в Спартаке. Хотя, бо м жи могут подобрать объедки, это в их стиле.
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