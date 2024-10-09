Головин ответил, возможен ли его переход в «Спартак» или «Зенит»

Капитан «Монако» Александр Головин порассуждал о вариантах продолжения карьеры перед уходом из футбола.
– Можете себя представить в «Спартаке» или «Зените», если вернетесь играть в Россию?
– Тяжелый вопрос. Даже не думал об этом. Точно хотел бы завершить карьеру в России, но где – пока сказать тяжело.
Наверное, в «Спартаке» нереально, так что точно не «Спартак».
- Головин – воспитанник ЦСКА.
- Полузащитник перешел в «Монако» в 2018 году.
- В этом клубе он проведет 11 лет, если отработает до конца действующий контракт.
- Статистика Головина в составе монегасков: 210 матчей, 31 гол, 39 ассистов.