Головин ответил, покинет ли он «Монако» ради европейского топ-клуба

Капитан «Монако» Александр Головин высказался о возможном уходе в более статусную команду.
«Если обратится какой-то топ-клуб, то в любом случае я бы хотел поехать и попробовать.
Наверное, большой роли не имеет, какая это лига: Германия, Испания или Англия. Это не так важно.
В любом случае я счастлив в «Монако». Мне очень нравится и ко мне хорошо относятся. Я очень счастлив играть за этот клуб», – заявил Головин.
- Полузащитник перешел в «Монако» в 2018 году.
- В этом клубе он проведет 11 лет, если отработает до конца действующий контракт.
- Статистика Головина в составе монегасков: 210 матчей, 31 гол, 39 ассистов.