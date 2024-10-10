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    • Головин ответил, покинет ли он «Монако» ради европейского топ-клуба

    Головин ответил, покинет ли он «Монако» ради европейского топ-клуба

    Капитан «Монако» Александр Головин высказался о возможном уходе в более статусную команду.

    «Если обратится какой-то топ-клуб, то в любом случае я бы хотел поехать и попробовать.

    Наверное, большой роли не имеет, какая это лига: Германия, Испания или Англия. Это не так важно.

    В любом случае я счастлив в «Монако». Мне очень нравится и ко мне хорошо относятся. Я очень счастлив играть за этот клуб», – заявил Головин.

    • Полузащитник перешел в «Монако» в 2018 году.
    • В этом клубе он проведет 11 лет, если отработает до конца действующий контракт.
    • Статистика Головина в составе монегасков: 210 матчей, 31 гол, 39 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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