Головин ответил, покинет ли он «Монако» ради европейского топ-клуба

Капитан «Монако» Александр Головин высказался о возможном уходе в более статусную команду.

«Если обратится какой-то топ-клуб, то в любом случае я бы хотел поехать и попробовать.

Наверное, большой роли не имеет, какая это лига: Германия, Испания или Англия. Это не так важно.

В любом случае я счастлив в «Монако». Мне очень нравится и ко мне хорошо относятся. Я очень счастлив играть за этот клуб», – заявил Головин.