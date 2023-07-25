Зиньковский рассказал, как Медину приняли в «Спартаке»: «Шутки были неизбежны»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.

«Как приняли Медину? В начале было пару шуток. Какие? Про ЦСКА, что он из стана соперников. Я уже не помню. Джикия как-то пошутил, и ещe кто-то пару раз. Подкололи, но это стандартная ситуация.

При таком трансфере шутки были неизбежны. А так отлично приняли. Осваивается в команде, как и Тео. Всe нормально», – сказал Зиньковский.