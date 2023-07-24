Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Капелло оценил перспективы Захаряна в случае перехода в «Лацио»

    Капелло оценил перспективы Захаряна в случае перехода в «Лацио»

    Экс-тренер сборной России Фабио Капелло порассуждал о возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Лацио».

    Сообщалось, что римляне готовы заплатить за игрока 10+4 миллионов евро.

    «У Арсена Захаряна огромный потенциал. Будем надеяться, россиянин станет заменой Милинковичу-Савичу в «Лацио» и будущей звездой Серии А. Можно пожелать только успехов!» – заявил Капелло.

    Новости по теме
    Захарян прилетел с «Динамо» в Нижний Новгород: он близок к переходу в «Лацио» 2
    Захарян был интересен «Ювентусу»: Аллегри отказался от трансфера 1
    Сарри лично хочет подписать Захаряна в «Лацио» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 