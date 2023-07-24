Капелло оценил перспективы Захаряна в случае перехода в «Лацио»

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло порассуждал о возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Лацио».
Сообщалось, что римляне готовы заплатить за игрока 10+4 миллионов евро.
«У Арсена Захаряна огромный потенциал. Будем надеяться, россиянин станет заменой Милинковичу-Савичу в «Лацио» и будущей звездой Серии А. Можно пожелать только успехов!» – заявил Капелло.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Ранее его пытались купить «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».
Источник: Sport24