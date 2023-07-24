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    • «Спартак» близок к трансферу финалиста Лиги чемпионов за 12 миллионов

    «Спартак» близок к трансферу финалиста Лиги чемпионов за 12 миллионов

    «Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» по трансферу защитника Давинсона Санчеса.

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Спартак» предложил 12 миллионов евро за 27-летнего колумбийца. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

    Сообщалось, что Санчес рассчитывает на зарплату в «Спартаке» не менее 3 миллионов евро в год.

    • В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
    • Санчес – финалист ЛЧ.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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