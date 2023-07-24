«Спартак» близок к трансферу финалиста Лиги чемпионов за 12 миллионов

«Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» по трансферу защитника Давинсона Санчеса.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Спартак» предложил 12 миллионов евро за 27-летнего колумбийца. Переговоры находятся на продвинутой стадии.
Сообщалось, что Санчес рассчитывает на зарплату в «Спартаке» не менее 3 миллионов евро в год.
- В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
- Санчес – финалист ЛЧ.
Источник: твиттер Фабрицио Романо