Стал известен еще один претендент на Вендела

«Галатасарай» интересуется полузащитником «Зенита» Венделом.
По информации журналиста Якупа Чинара, турецкий клуб направил запрос в «Зенит», чтобы узнать условия возможного трансфера.
Сам Вендел готов покинуть «Зенит». По пути из Бразилии в Санкт-Петербург он сделает пересадку в Стамбуле, где базируется «Галатасарай».
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: «Чемпионат»