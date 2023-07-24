Стал известен еще один претендент на Вендела

«Галатасарай» интересуется полузащитником «Зенита» Венделом.

По информации журналиста Якупа Чинара, турецкий клуб направил запрос в «Зенит», чтобы узнать условия возможного трансфера.

Сам Вендел готов покинуть «Зенит». По пути из Бразилии в Санкт-Петербург он сделает пересадку в Стамбуле, где базируется «Галатасарай».