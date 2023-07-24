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    Стал известен еще один претендент на Вендела

    «Галатасарай» интересуется полузащитником «Зенита» Венделом.

    По информации журналиста Якупа Чинара, турецкий клуб направил запрос в «Зенит», чтобы узнать условия возможного трансфера.

    Сам Вендел готов покинуть «Зенит». По пути из Бразилии в Санкт-Петербург он сделает пересадку в Стамбуле, где базируется «Галатасарай».

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +30293

      JTherry 1 час назад

      за наркоманов положена скидка 75 процентов..!)))

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      Рейтинг: +6556

      Давид59 1 час назад

      Хотят по дешёвке купить. Ничего не выйдет

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      Рейтинг: +5483

      fakeid 1 час назад

      сарай ни разу не платил за игрока больше 15 лямов. вендел стоит 24. и как они хотят разрулить? если 15 лямов + 50% прав останется нам - то норм.

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      Рейтинг: +15197

      R_a_i_n > fakeid 1 час назад

      Ты бухгалтер тот еще!

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