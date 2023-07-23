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    Мостовой предрек Кузяеву в «Гавре» место в запасе

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о трудностях, с которыми столкнется в «Гавре» его новичок Далер Кузяев.

    • Россиянин перешел в клуб Лиги 1 из «Зенита» как свободный агент.
    • Контракт на 2 года.
    • Кузяев дебютировал на этой неделе в контрольной игре с «ПСЖ» (0:2).

    «Кузяев уехал во Францию и многие сразу сказали: «Зачем?». Ну, правильно, что многие так говорят, вот Азмун уехал когда-то и про него сразу все забыли, а у нас был лучшим нападающим. И Кузяев сядет в запас, скорее всего.

    Я знаю, как во Франции играть. Там место вам не уступят: как выйдет африканец какой-нибудь, как начнет прыгать – и про Кузяева забудут. Далеру будет тяжело в стартовый состав пробиться, даже в такой команде. Там тебе «курить» никто не даст, как у нас», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6233

      AtticusFinch 53 минуты назад

      Самый дорогой игрок Гавра будет сидеть в запасе?ахахаха Мостовой и впрямь недалекий

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