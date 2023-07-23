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Мостовой предрек Кузяеву в «Гавре» место в запасе

23 июля 2023, 21:17
4

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о трудностях, с которыми столкнется в «Гавре» его новичок Далер Кузяев.

  • Россиянин перешел в клуб Лиги 1 из «Зенита» как свободный агент.
  • Контракт на 2 года.
  • Кузяев дебютировал на этой неделе в контрольной игре с «ПСЖ» (0:2).

«Кузяев уехал во Францию и многие сразу сказали: «Зачем?». Ну, правильно, что многие так говорят, вот Азмун уехал когда-то и про него сразу все забыли, а у нас был лучшим нападающим. И Кузяев сядет в запас, скорее всего.

Я знаю, как во Франции играть. Там место вам не уступят: как выйдет африканец какой-нибудь, как начнет прыгать – и про Кузяева забудут. Далеру будет тяжело в стартовый состав пробиться, даже в такой команде. Там тебе «курить» никто не даст, как у нас», – сказал Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Гавр Кузяев Далер Мостовой Александр
Комментарии (4)
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ArReal
1690137389
Самый дорогой игрок Гавра будет сидеть в запасе?ахахаха Мостовой и впрямь недалекий
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odessakmv
1690173056
смысл всех высеров царька: "а вот Я!!!!!"
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Вомбат
1690201295
Он не просто самый дорогой, он стоит почти столько, сколько весь остальной Гавр. Его будут ставить хотя бы для того, чтобы оправдать затраты. И на лавку посадят только если он будет, как Кокорин. Но он и Кокорин - антиподы. Так что скорее всего он оправдает ожидания Гавра.
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