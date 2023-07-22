Ташуев обвинил «Ахмат» в недостатке профессионализма после поражения от «Крыльев»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итог матча первого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

«В первые 15 минут мы создали три момента и игра давалась. Но затем допустили две грубые ошибки, в обороне сыграли очень плохо. Не всегда действовали дисциплинировано. Видимо, я не достучался до футболистов, хотя я говорил, что сегодня главное – это надежно сыграть в обороне.

Видимо, мы стали заложниками начала матча. Сначала были момент за моментом, преимущество, и вдруг – одна ошибочка… В раздевалке состоялся серьезный разговор о том, что нужно быть более профессиональными в плане выполнения своих функций. Это также проблема нашего тренерского штаба, мы понадеялись на ребят, что они понимают, но не все поняли, а мы не среагировали сразу. Надо быть более требовательными», – сказал Ташуев.