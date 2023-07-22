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    • Ташуев обвинил «Ахмат» в недостатке профессионализма после поражения от «Крыльев»

    Ташуев обвинил «Ахмат» в недостатке профессионализма после поражения от «Крыльев»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итог матча первого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

    «В первые 15 минут мы создали три момента и игра давалась. Но затем допустили две грубые ошибки, в обороне сыграли очень плохо. Не всегда действовали дисциплинировано. Видимо, я не достучался до футболистов, хотя я говорил, что сегодня главное – это надежно сыграть в обороне.

    Видимо, мы стали заложниками начала матча. Сначала были момент за моментом, преимущество, и вдруг – одна ошибочка… В раздевалке состоялся серьезный разговор о том, что нужно быть более профессиональными в плане выполнения своих функций. Это также проблема нашего тренерского штаба, мы понадеялись на ребят, что они понимают, но не все поняли, а мы не среагировали сразу. Надо быть более требовательными», – сказал Ташуев.

    • Единственный гол у «Ахмата» с пенальти забил Гамид Агаларов.
    • В следующем туре «Ахмат» примет ЦСКА (30 июля).
    • В прошлом сезоне грозненцы финишировали в РПЛ 5-ми.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.07.2023 23:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +867

      АКМ-74У 1 час назад

      А только ли профессионализм игроков тут стал виной, на протяжении всего матча все удары Ахмата по воротам были заблокированы обороной Крыльев, повторяю, с самого начала матча, это даже комментаторы матча заметили. Тренер Ахмата внес какие-то изменения в игру своих подопечных? Нет! Тупо пытались бить, не глядя, где ворота и где защитники.Тупой футбол!

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