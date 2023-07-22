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    Уткин оценил потенциальный уход бразильцев из «Зенита»

    Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на информацию о скором уходе из «Зенита» нескольких бразильцев.

    • За Малкома 60 миллионов евро заплатит саудовский «Аль-Хиляль».
    • Вендел не вернулся из отпуска и может перейти во «Фламенго».
    • В том же клубе может оказаться Клаудиньо.

    «Вот сейчас – без злорадства. Исключительно из интереса. Мысль возникает сама собой.

    У вас тоже сложилось впечатление, что дорогие игроки «Зенита» годик посмотрели, как ситуация двинется – да и двинули в разные стороны по своим делам?» – написал Уткин.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4257

      raritet 12 минут назад

      Логично будет если они двинут.НО СВЯТО МЕСТО, то есть денежное пусто не бывает.

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      Рейтинг: +6504

      Enter2006 > raritet 7 минут назад

      Конечно не бывает, через газпрём бюджетные деньги страны работяг и бабушек хорошо текут.

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