Уткин оценил потенциальный уход бразильцев из «Зенита»

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на информацию о скором уходе из «Зенита» нескольких бразильцев.
- За Малкома 60 миллионов евро заплатит саудовский «Аль-Хиляль».
- Вендел не вернулся из отпуска и может перейти во «Фламенго».
- В том же клубе может оказаться Клаудиньо.
«Вот сейчас – без злорадства. Исключительно из интереса. Мысль возникает сама собой.
У вас тоже сложилось впечатление, что дорогие игроки «Зенита» годик посмотрели, как ситуация двинется – да и двинули в разные стороны по своим делам?» – написал Уткин.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина