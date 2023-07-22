Уткин оценил потенциальный уход бразильцев из «Зенита»

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на информацию о скором уходе из «Зенита» нескольких бразильцев.

За Малкома 60 миллионов евро заплатит саудовский «Аль-Хиляль».

Вендел не вернулся из отпуска и может перейти во «Фламенго».

В том же клубе может оказаться Клаудиньо.

«Вот сейчас – без злорадства. Исключительно из интереса. Мысль возникает сама собой.

У вас тоже сложилось впечатление, что дорогие игроки «Зенита» годик посмотрели, как ситуация двинется – да и двинули в разные стороны по своим делам?» – написал Уткин.