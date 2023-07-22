«Пари НН» и «Зенит» назвали составы на игру первого тура чемпионата России-2023/24.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Пари НН: Нигматуллин, Живоглядов, Тихий, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Севикян, Сулейманов.
Зенит: Кержаков, Караваев, Чистяков, Сантос, Ренан, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Кассьерра.
- Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород».
- Начало – в 15:15 мск.
- В прошлом сезоне РПЛ «Пари НН» финишировал 13-м, «Зенит» стал чемпионом.
Источник: сайт РПЛ