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    «Пари НН» – «Зенит»: стартовые составы на 1-й тур РПЛ

    «Пари НН» и «Зенит» назвали составы на игру первого тура чемпионата России-2023/24.

    Пари НН: Нигматуллин, Живоглядов, Тихий, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Севикян, Сулейманов.

    Зенит: Кержаков, Караваев, Чистяков, Сантос, Ренан, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Кассьерра.

    • Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород».
    • Начало – в 15:15 мск.
    • В прошлом сезоне РПЛ «Пари НН» финишировал 13-м, «Зенит» стал чемпионом.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2871

      волчарик 49 минут назад

      Снова неполным составом.Посмотрим к чему такой выбор приведет.

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      Рейтинг: +7246

      Semenycch 57 минут назад

      Опять деревянный форвард в старте.

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      Рейтинг: +5765

      Питерский князь 1 час назад

      Нежданчик.

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      Рейтинг: +8365

      nik55 1 час назад

      «Пари НН»-----надерите немытых

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      Рейтинг: +5374

      fakeid > nik55 57 минут назад

      немытые с_виньи завтра играют. пока что купаются в грязи и булькают, сунув рылы в лужу. а что им ещё остаётся перед отдёром. гы-гы!

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      Ответить
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      Рейтинг: +5374

      fakeid > nik55 57 минут назад

      немытые с_виньи завтра играют. пока что купаются в грязи и булькают, сунув рылы в лужу. а что им ещё остаётся перед отдёром. гы-гы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18661

      paracetamol 1 час назад

      Может хватить Семаку ставить Кассьерру бесполезного?

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