«Второго шанса у него не будет»: Абаскаль – о Соболеве

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем отношении к выходкам Александра Соболева.

Нападающего дисквалифицировали на 4 матча РПЛ.

В дерби с ЦСКА он показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.

Впоследствии отстранение Соболева сократили до 3 игр чемпионата.

– В первом туре из-за дисквалификаций не сыграют Соболев и Джикия, не вернулся после выступлений за сборную Николсон. Как компенсировать потерю капитана и сразу двух центральных нападающих?

– Дисквалифицированные игроки должны понимать свою ответственность в таких ситуациях, ведь они получили наказания за неспортивное поведение.

То, что их нет, – большая возможность для остальных. Ведь если сменщики классно себя проявят, то продолжат получать игровое время. Зачем менять то, что хорошо работает, верно?

– Что вы сказали Соболеву после истории с его дисквалификацией за неприличный жест в дерби с ЦСКА?

– Я сказал, что второго шанса у него не будет. Недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вел себя как одиночка и не думал о партнерах.

Мы много раз общались один на один. Надеюсь, подобное в карьере Соболева не повторится никогда, и он не будет пропускать матчи из-за своего поведения.