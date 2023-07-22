«Второго шанса у него не будет»: Абаскаль – о Соболеве

Я понял что было вчера - проказники админы решили подменить ники, и вот я пишу райну что о нем думаю, а они поставили Князь. Видно они так решили зенитовцев разругать! Славно подшутили!
И кстати, ники до сих пор путаются! Только что проверил! Молодцы админы, красавцы!
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем отношении к выходкам Александра Соболева.
- Нападающего дисквалифицировали на 4 матча РПЛ.
- В дерби с ЦСКА он показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
- Впоследствии отстранение Соболева сократили до 3 игр чемпионата.
– В первом туре из-за дисквалификаций не сыграют Соболев и Джикия, не вернулся после выступлений за сборную Николсон. Как компенсировать потерю капитана и сразу двух центральных нападающих?
– Дисквалифицированные игроки должны понимать свою ответственность в таких ситуациях, ведь они получили наказания за неспортивное поведение.
То, что их нет, – большая возможность для остальных. Ведь если сменщики классно себя проявят, то продолжат получать игровое время. Зачем менять то, что хорошо работает, верно?
– Что вы сказали Соболеву после истории с его дисквалификацией за неприличный жест в дерби с ЦСКА?
– Я сказал, что второго шанса у него не будет. Недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вел себя как одиночка и не думал о партнерах.
Мы много раз общались один на один. Надеюсь, подобное в карьере Соболева не повторится никогда, и он не будет пропускать матчи из-за своего поведения.