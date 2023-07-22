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    «Второго шанса у него не будет»: Абаскаль – о Соболеве

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем отношении к выходкам Александра Соболева.

    • Нападающего дисквалифицировали на 4 матча РПЛ.
    • В дерби с ЦСКА он показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
    • Впоследствии отстранение Соболева сократили до 3 игр чемпионата.

    – В первом туре из-за дисквалификаций не сыграют Соболев и Джикия, не вернулся после выступлений за сборную Николсон. Как компенсировать потерю капитана и сразу двух центральных нападающих?

    – Дисквалифицированные игроки должны понимать свою ответственность в таких ситуациях, ведь они получили наказания за неспортивное поведение.

    То, что их нет, – большая возможность для остальных. Ведь если сменщики классно себя проявят, то продолжат получать игровое время. Зачем менять то, что хорошо работает, верно?

    – Что вы сказали Соболеву после истории с его дисквалификацией за неприличный жест в дерби с ЦСКА?

    – Я сказал, что второго шанса у него не будет. Недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вел себя как одиночка и не думал о партнерах.

    Мы много раз общались один на один. Надеюсь, подобное в карьере Соболева не повторится никогда, и он не будет пропускать матчи из-за своего поведения.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии27
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      Рейтинг: +376

      Баррель мазута 16 минут назад

      Я понял что было вчера - проказники админы решили подменить ники, и вот я пишу райну что о нем думаю, а они поставили Князь. Видно они так решили зенитовцев разругать! Славно подшутили!

      И кстати, ники до сих пор путаются! Только что проверил! Молодцы админы, красавцы!

      0
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      Рейтинг: +15068

      R_a_i_n > Баррель мазута 4 минуты назад

      Конечно путаются. Злые админы до сих пор пытаются зенитовцев разругать. Только тссссс...

      0
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      Рейтинг: +1283

      rac531 1 час назад

      Вспомнили Соболева)
      А о мерзавце ЗАХАРЯНЕ помалкивают)
      Хотя, судя по матчу с «Краснодаром» эту бездарную сволочь давно пора гнать из рассейского футбола.
      В самом деле, если эта арм..нская мразь деманстративно бьет шипами по ноге соперника, а решала ничего не вижит)
      А что было бы, если это был спартаковец? Красная карточка, дисквалификация на ДЕСЯТЬ игр и тонны дерьма в прессе. Здесь же - ни-ни.

      2
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      Рейтинг: +18999

      NewLife > rac531 1 час назад

      В отличии от захаряна Соболев не грубит и не стремится травмировать соперника.

      1
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      Рейтинг: +3892

      anatolich72 2 часа назад

      Д

      0
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      Рейтинг: +3249

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Скользкий этот типок дельфин! У него и улыбка как у дауна. Гыгыгы

      3
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      ...
      Рейтинг: +21040

      Cleaner > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Вы эту гримасу Соболева улыбкой назвали???...)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5765

      Питерский князь > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Даун, просто улыбается.
      :)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8365

      nik55 > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      ты же сам даун

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8365

      nik55 > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      что здесь делают с питерской помойки ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +376

      Баррель мазута > ПалкоВводецъ (returned) 15 минут назад

      nik55 - Стыдно за тарасовку помойную, ой как стыдно!!!

      0
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      Рейтинг: +2702

      alefreddy 2 часа назад

      верно как на таких положиться можно

      1
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      ...
      Рейтинг: +5765

      Питерский князь > alefreddy 2 часа назад

      А что поделать, спартаковское воспитание!?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21040

      Cleaner > alefreddy 1 час назад

      Спартак притягивает таких, как Промес и Соболев...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23459

      Persona_non_Grata > alefreddy 1 час назад

      Как я рад, что ты не болельщик Спартака - ты, питерские князья и пупсики с гаврюшами - олицетворение своих команд, позорьтесь дальше, дауны !!! (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5765

      Питерский князь > alefreddy 1 час назад

      Блин, ты олицетворение недолеченного, в психбольнице, олигофрена с воображением дауна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5765

      Питерский князь 2 часа назад

      В следующей игре снимет трусы и будет жопой или ртом прижиматься к чужим куям!
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23459

      Persona_non_Grata > Питерский князь 2 часа назад

      Ты свои фантазии прибереги для своих дружочков !!! )))

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +221

      =Cпapтак= > Питерский князь 2 часа назад

      тебе за щеку даст

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5765

      Питерский князь > Питерский князь 2 часа назад

      Ну ты и урод же!
      Добавь аожануб маску на аватарку, не позорься.
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5765

      Питерский князь > Питерский князь 2 часа назад

      Тоесть кожаную маску.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5765

      Питерский князь > Питерский князь 2 часа назад

      Для тебя оставлю. Увижу тебя и нассу в рот тебе, а ты рад будешь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1203

      Номэд > Питерский князь 2 часа назад

      Пи(д)орский даун. Сам себя тут вафлишь. Хотя чему я удивляюсь. Ты же пи(д)ор! Ахааахааа

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23459

      Persona_non_Grata > Питерский князь 1 час назад

      Он не просто пи(д)ор, он у них КНЯЗЬ !!! )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23459

      Persona_non_Grata > Питерский князь 1 час назад

      Ты фантазии свои озвучиваешь, а я "урод" ??? И кстати, ЛГБТ пропаганда (чем ты постоянно занимаешься) у нас в стране уголовно наказуема !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5765

      Питерский князь > Питерский князь 1 час назад

      Ну пипец, проснулся недочеловеческий неликвид.
      :)))
      Не знаю какое мыло надо купить, чтобы тебе отмыться!?

      0
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      Рейтинг: +5765

      Питерский князь > Питерский князь 1 час назад

      Жду с нетерпением первой вашей игры.
      Какой, на этот раз у вас будет повод ныть?
      :)))
      Немытые св.и ньи.

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