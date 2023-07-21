Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Личка прокомментировал поражение от «Краснодара» в дебютном матче в «Динамо»

Личка прокомментировал поражение от «Краснодара» в дебютном матче в «Динамо»

21 июля 2023, 23:14
8

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подытожил свой первый официальный матч в клубе против «Краснодара» (1:3) в первом туре РПЛ.

  • Чех пришел из «Оренбурга».
  • Единственный мяч у «Динамо» забил Федор Смолов.
  • Москвичи без трофеев с 1995 года.

«Поздравляю соперника с победой, счeт 3:1 заслуженный. Мы делали много ошибок, теряли мячи на ровном месте. Мы неплохо вошли в игру, проникали в штрафную через игру в стенку, Муми Нгамалe здорово бил из штрафной. Но после первого пропущенного гола команда потеряла уверенность в себе. Нам нужно быть сильнее в психологическом плане и продолжать показывать свою игру. А команда чуть-чуть начала бояться и быстро пропустила второй гол.

Во втором тайме попытались усилить игру в центре поля, потому что «Краснодар» был лучше на подборах, и выпустили Матиаса Норманна. Арсен Захарян же сдвинулся на фланг и получил больше свободы впереди. К сожалению, нам удалось отыграть только один гол. Грустный итог. Всегда хочется показать хорошую игру перед своими болельщиками. К сожалению, нам это не удалось.

Почему после 61-й минуты не было создано практически ни одного опасного момента? Действительно, было мало моментов в концовке. Игроки линии атаки должны были забегать за спину соперникам, чтобы им приходилось играть лицом к своим воротам. К сожалению, большинство передач шли в ноги, и редко получалось создать глубину атаки. Все ждали, что сделает на поле Федя. У него были хорошие моменты, он хотел играть и постоянно открывался, а остальные на него смотрели и ждали, что он сделает. Будем разговаривать с ребятами и исправлять эти моменты», – сказал Личка.

Еще по теме:
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев 2
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Краснодар Динамо Личка Марцел
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bomilazdeshnii
1689974484
Краснодар МОЛОДЦЫ!!!!!
Ответить
ЗаЖиМ
1689974535
Ппц, объяснил..
Ответить
Таврида
1689974982
"Хорошо" Личка начал, но в Оренбург обратно уже не примут...
Ответить
jek718875
1689994984
Первый блин комом
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1689994989
Не важно быть, а важно слыть. Личка, пакуй чемоданы.
Ответить
моэм
1689999409
По моему Динамо как то сникло после того как Сафонов "тащивший" всё и вся , " "потащил" буквально "мёртвый" мяч после рикошета , что полностью расслабило Краснодар и они успокоившись за тыл понеслись забивать .
Ответить
Garrincha58
1690007128
не на тех ставишь Личка пора избавиться от Нормана и Захаряна с ними тебе скоро придётся подавать в отставку
Ответить
Главные новости
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
2
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
4
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
7
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
3
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
6
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
15
Все новости
Все новости
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
3
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
3
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
5
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
6
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
15
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
4
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
27
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
12
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
14
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+