Личка прокомментировал поражение от «Краснодара» в дебютном матче в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подытожил свой первый официальный матч в клубе против «Краснодара» (1:3) в первом туре РПЛ.

Чех пришел из «Оренбурга».

Единственный мяч у «Динамо» забил Федор Смолов.

Москвичи без трофеев с 1995 года.

«Поздравляю соперника с победой, счeт 3:1 заслуженный. Мы делали много ошибок, теряли мячи на ровном месте. Мы неплохо вошли в игру, проникали в штрафную через игру в стенку, Муми Нгамалe здорово бил из штрафной. Но после первого пропущенного гола команда потеряла уверенность в себе. Нам нужно быть сильнее в психологическом плане и продолжать показывать свою игру. А команда чуть-чуть начала бояться и быстро пропустила второй гол.

Во втором тайме попытались усилить игру в центре поля, потому что «Краснодар» был лучше на подборах, и выпустили Матиаса Норманна. Арсен Захарян же сдвинулся на фланг и получил больше свободы впереди. К сожалению, нам удалось отыграть только один гол. Грустный итог. Всегда хочется показать хорошую игру перед своими болельщиками. К сожалению, нам это не удалось.

Почему после 61-й минуты не было создано практически ни одного опасного момента? Действительно, было мало моментов в концовке. Игроки линии атаки должны были забегать за спину соперникам, чтобы им приходилось играть лицом к своим воротам. К сожалению, большинство передач шли в ноги, и редко получалось создать глубину атаки. Все ждали, что сделает на поле Федя. У него были хорошие моменты, он хотел играть и постоянно открывался, а остальные на него смотрели и ждали, что он сделает. Будем разговаривать с ребятами и исправлять эти моменты», – сказал Личка.