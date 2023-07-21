Булыкин: «Не удивлен, что Черчесова уволили из «Ференцвароша»

Дмитрий Булыкин прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».
«Меня удивило, что «Ференцварош» проиграл непонятному клубу в квалификации Лиги чемпионов. Но не удивлeн, что Черчесова уволили, учитывая высокие задачи «Ференцвароша» в еврокубках.
Отставка закономерная, потому что выступление в Лиге чемпионов – это пополнение бюджета клуба.
Черчесов сейчас немного отдохнeт, а попозже мы увидим его в РПЛ. Станислав Саламович пришeлся бы ко двору многим клубам, потому что он хороший специалист», – сказал Булыкин.
- Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
- Он дважды привел команду к чемпионству.
- «Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов по итогам 1-го отборочного раунда.
- Они дома были разгромлены «Клаксвиком» (Фарерские острова) со счетом 0:3.
Источник: «Чемпионат»