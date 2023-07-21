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  • Булыкин: «Не удивлен, что Черчесова уволили из «Ференцвароша»

Булыкин: «Не удивлен, что Черчесова уволили из «Ференцвароша»

21 июля 2023, 15:15

Дмитрий Булыкин прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

«Меня удивило, что «Ференцварош» проиграл непонятному клубу в квалификации Лиги чемпионов. Но не удивлeн, что Черчесова уволили, учитывая высокие задачи «Ференцвароша» в еврокубках.

Отставка закономерная, потому что выступление в Лиге чемпионов – это пополнение бюджета клуба.

Черчесов сейчас немного отдохнeт, а попозже мы увидим его в РПЛ. Станислав Саламович пришeлся бы ко двору многим клубам, потому что он хороший специалист», – сказал Булыкин.

  • Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
  • Он дважды привел команду к чемпионству.
  • «Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов по итогам 1-го отборочного раунда.
  • Они дома были разгромлены «Клаксвиком» (Фарерские острова) со счетом 0:3.

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Источник: «Чемпионат»
Европа Ференцварош Булыкин Дмитрий Черчесов Станислав
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