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  • Наумов назвал главного конкурента «Зенита» в новом сезоне – это не «Спартак» и не ЦСКА

Наумов назвал главного конкурента «Зенита» в новом сезоне – это не «Спартак» и не ЦСКА

21 июля 2023, 11:19
7

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выделил главного соперника «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

– У «Локо» слишком много нападающих. Пойдет ли это им на пользу или во вред? Многие лишаются игровой практики.

– Не думаю, что это пойдет во вред «Локомотиву». У них нападающих не так уж и много. Артем Дзюба уже в возрасте, много травм бывает. Молодые Сергей Пиняев и Максим Глушенков только начали прибавлять. Как раз таки «Локомотив» обзавелся очень сбалансированным составом. Всех, кого они взяли, взяли по делу, провели очень хорошую трансферную политику. Но тут то же самое, что и со «Спартаком».

Если руководители не придумают опять что-то новое, различные модели и так далее, то все там будет нормально. Михаил Галактионов пока справляется неплохо, помощники у него очень хорошие, знают, как построить игру и подготовить команду. «Локомотив» сейчас на правильном пути и будет основным конкурентом «Зенита», даже посильнее «Спартака».

  • Наумов был президентом «Локо» в 2000-х годах.
  • «Локомотив» не брал чемпионство с 2018 года.
  • В 1-м туре москвичи примут «Рубин».

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив ЦСКА Спартак
Комментарии (7)
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Бывалый1488
1689930000
Насмешил
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NewLife
1689930577
Уху ел с утра))))
Ответить
ySS
1689930836
У смородины спросите)
Ответить
Persona_non_Grata
1689931127
Время покажет ...
Ответить
НикКин
1689931340
Локо будет бороться только за вылет фнл
Ответить
portero
1689934711
Главный конкурент это бегущие бразилы....
Ответить
alefreddy
1689966914
сейчас вроде не 1 апреля откуда шутки
Ответить
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