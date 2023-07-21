Наумов назвал главного конкурента «Зенита» в новом сезоне – это не «Спартак» и не ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выделил главного соперника «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

– У «Локо» слишком много нападающих. Пойдет ли это им на пользу или во вред? Многие лишаются игровой практики.

– Не думаю, что это пойдет во вред «Локомотиву». У них нападающих не так уж и много. Артем Дзюба уже в возрасте, много травм бывает. Молодые Сергей Пиняев и Максим Глушенков только начали прибавлять. Как раз таки «Локомотив» обзавелся очень сбалансированным составом. Всех, кого они взяли, взяли по делу, провели очень хорошую трансферную политику. Но тут то же самое, что и со «Спартаком».

Если руководители не придумают опять что-то новое, различные модели и так далее, то все там будет нормально. Михаил Галактионов пока справляется неплохо, помощники у него очень хорошие, знают, как построить игру и подготовить команду. «Локомотив» сейчас на правильном пути и будет основным конкурентом «Зенита», даже посильнее «Спартака».