Журавель дал совет Абаскалю перед сезоном

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель видит «Спартак» конкурентом «Зенита» за титул РПЛ.
«Спартак» должен быть одним из фаворитов, навязать борьбу «Зениту».
Но меня смущает, насколько разными были части чемпионата в прошлом сезоне – весна была слабая, осень – мощная. Какой «Спартак» мы увидим сейчас – загадка.
Гильермо Абаскалю надо перестать шарахаться, определить стартовое сочетание, базовую схему и играть по ней. Только в сыгранности, сплоченности может быть секрет успеха», – сказал Журавель.
- В прошлом сезоне «Спартак» финишировал 3-м.
- Абаскаль в команде год.
- Сезон стартует сегодня, 21 июля.
Источник: «Матч ТВ»