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    Журавель дал совет Абаскалю перед сезоном

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель видит «Спартак» конкурентом «Зенита» за титул РПЛ.

    «Спартак» должен быть одним из фаворитов, навязать борьбу «Зениту».

    Но меня смущает, насколько разными были части чемпионата в прошлом сезоне – весна была слабая, осень – мощная. Какой «Спартак» мы увидим сейчас – загадка.

    Гильермо Абаскалю надо перестать шарахаться, определить стартовое сочетание, базовую схему и играть по ней. Только в сыгранности, сплоченности может быть секрет успеха», – сказал Журавель.

    • В прошлом сезоне «Спартак» финишировал 3-м.
    • Абаскаль в команде год.
    • Сезон стартует сегодня, 21 июля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:31
    Комментарии6
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      Рейтинг: +607

      НикКин 2 часа назад

      талант тренера пропадает а он тут журналистикой занимается )))

      1
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      Рейтинг: +238

      Александр.Т. 2 часа назад

      Пусть ему дадут совет не задавать тупых вопросов в пресс зоне

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24870

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Советы с дивана идут сплошным потоком.

      2
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      Рейтинг: +238

      Александр.Т. 2 часа назад

      Человек который не разу не тренеровал команду наверное даже не имеет физкультурного оброзование даёт советы))))

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      Рейтинг: +1276

      rac531 3 часа назад

      Господи, каждый пе...ик повсюду суёт свое рыло.
      Видимо, его ...опа давно уже никого не интересует

      2
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      Рейтинг: +18989

      NewLife 3 часа назад

      Еще один топ спец по оценке работы тренеров Спартака, где еще можно так пиариться ? Однако, Якин хорошо опустил этого болвана.

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