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Журавель дал совет Абаскалю перед сезоном

21 июля 2023, 09:31
7

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель видит «Спартак» конкурентом «Зенита» за титул РПЛ.

«Спартак» должен быть одним из фаворитов, навязать борьбу «Зениту».

Но меня смущает, насколько разными были части чемпионата в прошлом сезоне – весна была слабая, осень – мощная. Какой «Спартак» мы увидим сейчас – загадка.

Гильермо Абаскалю надо перестать шарахаться, определить стартовое сочетание, базовую схему и играть по ней. Только в сыгранности, сплоченности может быть секрет успеха», – сказал Журавель.

  • В прошлом сезоне «Спартак» финишировал 3-м.
  • Абаскаль в команде год.
  • Сезон стартует сегодня, 21 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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NewLife
1689922548
Еще один топ спец по оценке работы тренеров Спартака, где еще можно так пиариться ? Однако, Якин хорошо опустил этого болвана.
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Александр.Т.
1689923958
Человек который не разу не тренеровал команду наверное даже не имеет физкультурного оброзование даёт советы))))
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DOCTOR PENALTY
1689923962
Советы с дивана идут сплошным потоком.
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Александр.Т.
1689924050
Пусть ему дадут совет не задавать тупых вопросов в пресс зоне
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НикКин
1689925422
талант тренера пропадает а он тут журналистикой занимается )))
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k611
1689939252
Всё таки главному тренеру виднее. Советы мы все можем давать, это дело не хитрое....
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alefreddy
1689967429
в теории да а на практике сколько не забей защита дырявая пропустит больше
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