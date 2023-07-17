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    • Кубковый матч «Зенит» – «Ахмат» могут перенести по просьбе МВД

    Кубковый матч «Зенит» – «Ахмат» могут перенести по просьбе МВД

    Игра группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» может состояться в другой день.

    Матч запланирован на 25 июля, но его могут перенести по просьбе МВД.

    Министерство уже обратилось с соответствующей просьбой в РФС. Письмо направлено на имя Александра Дюкова.

    В МВД опасаются, что не смогут обеспечить общественный порядок и безопасность из-за проведения с 27 по 30 июля в Санкт-Петербурге саммита «Россия – Африка» и военно-морского парада.

    Ответ нужно дать до 18 июля. Полный текст письма можно посмотреть ниже.

    Фото: телеграм-канал «Рашен Football»

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    Источник: «Рашен Football»

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    17.07.2023 22:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +302

      Айболид 43 минуты назад

      Зенит» заставляют наказать активных болельщиков, сообщают источники РВНП.

      Сообщается, что из-за инцидентов (выкрики против FAN ID) на матче Суперкубка и непростых отношений с местными органами, клубу в качестве «наказания» настоятельно рекомендовано не демонтировать сцену на фанатской трибуне «Газпром Арены».

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      Рейтинг: +302

      Айболид 46 минут назад

      10 июля «Зенит» объявил о старте продаж билетов на матч Кубка России против «Ахмата» и сообщил, что на данный матч также будет производиться продажа билетов на фанатский Вираж. Игру можно посетить без паспорта болельщика.

      11 июля фанаты «Зенита», имеющие абонементы на «Вираж» сезонов 21/22 и 22/23, получили промокоды для приобретения билетов на трибуну активного боления.

      С 12 июля и по сегодняшний день промокоды стали недействительными, билеты на Вираж купить нельзя. В клиентском офисе клуба ссылаются на «технический сбой». Однако, похоже, дело не в сбое.

      Сегодня появилась информация, что на руководство клуба оказывается давление по демонтажу сцены. Более того, матч с «Ахматом» может быть вовсе перенесен. Давление, действительно, есть.

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      Рейтинг: +302

      Айболид > Айболид 45 минут назад

      1. В эпоху Fan ID, по мнению властей, нельзя идти на поводу у фанатов и давать им площадку для высказывания позиции по поводу введения паспорта болельщика.
      2. В МВД сидит обида за проигрыш в суде по делу о «вытоптанной траве» во время чемпионского парада.
      3. Не остались в стороне заряды про Fan ID во время Суперкубка. А также поведение фанатов до и после матча.
      Если на стадионе будут фанаты, то не будет ни хелперов, ни барабанщиков, ни прочей активности, которая происходит на матчах с Fan ID.

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      Рейтинг: +18625

      paracetamol 1 час назад

      А раньше про это не знали? Наверно календарь в РФС потерялся!

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      Рейтинг: +17720

      Garrincha58 1 час назад

      цирк ещё не начался сезон, а уже пошли переносы и главное командам это не нужно

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