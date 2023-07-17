Кубковый матч «Зенит» – «Ахмат» могут перенести по просьбе МВД

Зенит» заставляют наказать активных болельщиков, сообщают источники РВНП.
Сообщается, что из-за инцидентов (выкрики против FAN ID) на матче Суперкубка и непростых отношений с местными органами, клубу в качестве «наказания» настоятельно рекомендовано не демонтировать сцену на фанатской трибуне «Газпром Арены».
Игра группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» может состояться в другой день.
Матч запланирован на 25 июля, но его могут перенести по просьбе МВД.
Министерство уже обратилось с соответствующей просьбой в РФС. Письмо направлено на имя Александра Дюкова.
В МВД опасаются, что не смогут обеспечить общественный порядок и безопасность из-за проведения с 27 по 30 июля в Санкт-Петербурге саммита «Россия – Африка» и военно-морского парада.
Ответ нужно дать до 18 июля. Полный текст письма можно посмотреть ниже.
Фото: телеграм-канал «Рашен Football»