Кафельников: «Мне насрать на наш футбол, хватит меня мучить им»

Бывший теннисист Евгений Кафельников остро отреагировал на вопрос о трансферах Марио Фернандеса и Хесуса Медины.

«Медина и Фернандес перешли в «Спартак» и «Зенит»? Да не хочу я этот футбол комментировать. Хватит мне его уже!

Мне насрать на наш футбол, хватит меня мучить им! Не звоните по поводу футбола», – сказал Кафельников.