Кафельников: «Мне насрать на наш футбол, хватит меня мучить им»

Бывший теннисист Евгений Кафельников остро отреагировал на вопрос о трансферах Марио Фернандеса и Хесуса Медины.
«Медина и Фернандес перешли в «Спартак» и «Зенит»? Да не хочу я этот футбол комментировать. Хватит мне его уже!
Мне насрать на наш футбол, хватит меня мучить им! Не звоните по поводу футбола», – сказал Кафельников.
- «Зенит» подписал Фернандеса, проведшего 10 сезонов в ЦСКА, в качестве свободного агента.
- «Спартак» купил Медину у ЦСКА за 6 миллионов евро + бонусы.
- Кафельников считается болельщиком «Спартака».
Источник: «РБ Спорт»