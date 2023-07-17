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    • Кафельников: «Мне насрать на наш футбол, хватит меня мучить им»

    Кафельников: «Мне насрать на наш футбол, хватит меня мучить им»

    Бывший теннисист Евгений Кафельников остро отреагировал на вопрос о трансферах Марио Фернандеса и Хесуса Медины.

    «Медина и Фернандес перешли в «Спартак» и «Зенит»? Да не хочу я этот футбол комментировать. Хватит мне его уже!

    Мне насрать на наш футбол, хватит меня мучить им! Не звоните по поводу футбола», – сказал Кафельников.

    • «Зенит» подписал Фернандеса, проведшего 10 сезонов в ЦСКА, в качестве свободного агента.
    • «Спартак» купил Медину у ЦСКА за 6 миллионов евро + бонусы.
    • Кафельников считается болельщиком «Спартака».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.07.2023 21:59
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