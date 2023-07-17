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    • Экс-игрок РПЛ – о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Говнистый поступок, так не делается ни за какие деньги»

    Экс-игрок РПЛ – о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Говнистый поступок, так не делается ни за какие деньги»

    Бывший форвард «Амкара» Мартин Якубко прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Я переписывался с друзьями из России, с людьми, которые работали в ЦСКА. Это такой поступок со стороны Марио… Как бы сказать, чтобы не обидеть человека. Его, наверное, будут обижать все болельщики ЦСКА и, думаю, это будет заслуженно. Потому что поступок неправильный с его стороны.

    Я понимаю, если бы речь шла про какого-то среднего игрока, но все фанаты считали Марио лидером команды. Он не должен был так делать. С моей точки зрения, это говнистый поступок. Так не делается ни за какие деньги», – сказал Якубко.

    • Фернандес выступал за ЦСКА 10 лет.
    • Марио будет зарабатывать в «Зените» 2,5 млн евро в год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1344

      Спартач80 1 час назад

      Гнилые к гнилым=)))))

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      Рейтинг: +3107

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Поэтому Якубко тот, кто есть. Лузер футбольный. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +15541

      Алексей З 2 часа назад

      Дело сделано и не стоит мусолить эту тему, ну сколько можно.
      Невозможно у каждого спрашивать , угомонитесь.

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      Рейтинг: +1928

      Artemka444 2 часа назад

      Не проблемы Зенита что его ЦСКА не смог взять!!!

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      Рейтинг: +503

      arrivalgist 2 часа назад

      Да ладно!! )))

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      Рейтинг: +4691

      Spirit_78 2 часа назад

      Обижать-то некому уже, из-за "фан уйди" теперь ничьих фанатов нет на трибунах. Разве что в Кубке, но вероятность пересечься не такая большая.

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