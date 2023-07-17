Экс-игрок РПЛ – о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Говнистый поступок, так не делается ни за какие деньги»

Бывший форвард «Амкара» Мартин Якубко прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».

«Я переписывался с друзьями из России, с людьми, которые работали в ЦСКА. Это такой поступок со стороны Марио… Как бы сказать, чтобы не обидеть человека. Его, наверное, будут обижать все болельщики ЦСКА и, думаю, это будет заслуженно. Потому что поступок неправильный с его стороны.

Я понимаю, если бы речь шла про какого-то среднего игрока, но все фанаты считали Марио лидером команды. Он не должен был так делать. С моей точки зрения, это говнистый поступок. Так не делается ни за какие деньги», – сказал Якубко.