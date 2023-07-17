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  • Экс-игрок РПЛ – о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Говнистый поступок, так не делается ни за какие деньги»

Экс-игрок РПЛ – о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Говнистый поступок, так не делается ни за какие деньги»

17 июля 2023, 15:11
3

Бывший форвард «Амкара» Мартин Якубко прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».

«Я переписывался с друзьями из России, с людьми, которые работали в ЦСКА. Это такой поступок со стороны Марио… Как бы сказать, чтобы не обидеть человека. Его, наверное, будут обижать все болельщики ЦСКА и, думаю, это будет заслуженно. Потому что поступок неправильный с его стороны.

Я понимаю, если бы речь шла про какого-то среднего игрока, но все фанаты считали Марио лидером команды. Он не должен был так делать. С моей точки зрения, это говнистый поступок. Так не делается ни за какие деньги», – сказал Якубко.

  • Фернандес выступал за ЦСКА 10 лет.
  • Марио будет зарабатывать в «Зените» 2,5 млн евро в год.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Якубко Мартин Фернандес Марио
Комментарии (3)
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Spirit_78
1689596716
Обижать-то некому уже, из-за "фан уйди" теперь ничьих фанатов нет на трибунах. Разве что в Кубке, но вероятность пересечься не такая большая.
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arrivalgist
1689596897
Да ладно!! )))
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Artemka444
1689597899
Не проблемы Зенита что его ЦСКА не смог взять!!!
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