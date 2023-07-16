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    • Семак – об усталости «Зенита» от побед: «Вы же не устали есть и пить»

    Семак – об усталости «Зенита» от побед: «Вы же не устали есть и пить»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что петербургская команда не устала от постоянных побед.

    Вчера «Зенит» выиграл Суперкубок России, обыграв по пенальти ЦСКА. Клуб взял трофей четвертый раз подряд.

    – Вы не устали выигрывать трофеи? Каждый раз спрашиваем – и вы каждый раз говорите, что от этого невозможно устать. Куда уж больше?

    – Вы же не устали есть и пить.

    – Это биологическая необходимость.

    – Вот и у нас в генах есть такое: стараться побеждать. Не всегда будет получаться, но мы будем пытаться.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +273

      Айболид 1 час назад

      А "демон" никогда не устает отсасывать .)))

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