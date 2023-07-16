Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что петербургская команда не устала от постоянных побед.

Вчера «Зенит» выиграл Суперкубок России, обыграв по пенальти ЦСКА. Клуб взял трофей четвертый раз подряд.

– Вы не устали выигрывать трофеи? Каждый раз спрашиваем – и вы каждый раз говорите, что от этого невозможно устать. Куда уж больше?

– Вы же не устали есть и пить.

– Это биологическая необходимость.

– Вот и у нас в генах есть такое: стараться побеждать. Не всегда будет получаться, но мы будем пытаться.