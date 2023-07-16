Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что петербургская команда не устала от постоянных побед.
Вчера «Зенит» выиграл Суперкубок России, обыграв по пенальти ЦСКА. Клуб взял трофей четвертый раз подряд.
– Вы не устали выигрывать трофеи? Каждый раз спрашиваем – и вы каждый раз говорите, что от этого невозможно устать. Куда уж больше?
– Вы же не устали есть и пить.
– Это биологическая необходимость.
– Вот и у нас в генах есть такое: стараться побеждать. Не всегда будет получаться, но мы будем пытаться.
Источник: «Бомбардир»