А "демон" никогда не устает отсасывать .)))
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что петербургская команда не устала от постоянных побед.
Вчера «Зенит» выиграл Суперкубок России, обыграв по пенальти ЦСКА. Клуб взял трофей четвертый раз подряд.
– Вы не устали выигрывать трофеи? Каждый раз спрашиваем – и вы каждый раз говорите, что от этого невозможно устать. Куда уж больше?
– Вы же не устали есть и пить.
– Это биологическая необходимость.
– Вот и у нас в генах есть такое: стараться побеждать. Не всегда будет получаться, но мы будем пытаться.