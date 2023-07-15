Малком назвал двух главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

Форвард «Зенита» Малком перед сезоном РПЛ назвал двух главных конкурентов клуба.

«Главные конкуренты «Зенита»? Назову «Спартак» и «Ростов». Это команды, которые стараются играть в зрелищный футбол. Их тренеры ставят комбинационную игру – это хорошо для российского чемпионата, который, как я понимаю, часто критикуют за отсутствие зрелищной игры. Говорят, что здесь силовой футбол и одна сплошная борьба. А «Спартак» и «Ростов», как мне кажется, очень здорово строят игру», – сказал бразилец.