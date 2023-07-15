Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Малком назвал двух главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

    Форвард «Зенита» Малком перед сезоном РПЛ назвал двух главных конкурентов клуба.

    «Главные конкуренты «Зенита»? Назову «Спартак» и «Ростов». Это команды, которые стараются играть в зрелищный футбол. Их тренеры ставят комбинационную игру – это хорошо для российского чемпионата, который, как я понимаю, часто критикуют за отсутствие зрелищной игры. Говорят, что здесь силовой футбол и одна сплошная борьба. А «Спартак» и «Ростов», как мне кажется, очень здорово строят игру», – сказал бразилец.

    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
    • Сегодня петербуржцы в 8-й раз взяли Суперкубок России – это рекорд.
    • Сезон РПЛ стартует 21 июля.

    Новости по теме
    ЦСКА ответил на троллинг «Зенита» отсылкой на оскорбительную для петербуржцев кричалку
    Петржела назвал «катастрофой» игру «Зенита» против ЦСКА
    Малком отреагировал на интерес «Аль-Хиляля»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2023 22:03
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 