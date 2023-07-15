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    • Семак: «Зенит» вписывает себя в историю, а мое имя будет черно-белыми буквами»

    Семак: «Зенит» вписывает себя в историю, а мое имя будет черно-белыми буквами»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после победы над ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).

    «Клуб вписывает себя в историю. Одна звeздочка, вторая – это всe на эмблем клуба. Моe имя как было написано чeрно-белыми буквами, так и останется. Самое главное – это результат команды. Это то, ради чего мы трудимся и отдаeм всех себя», – сказал Семак.

    • «Зенит» выиграл 8-й Суперкубок – это рекорд.
    • Для Семака это 4-й Суперкубок – это тренерский рекорд.
    • Игра с ЦСКА прошла в Казани.

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    Источник: «Чемпионат»

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