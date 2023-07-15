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    • Семак – после победы в Суперкубке: «ЦСКА создал больше моментов»

    Семак – после победы в Суперкубке: «ЦСКА создал больше моментов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

    «ЦСКА создал больше моментов. Мы немного не справились. Мы предполагали, что у ЦСКА будет много длинных передач, борьбы, подборы, фланговые передачи. В паре моментов мы неубедительно сыграли в обороне.

    В остальном типичная кубковая игра, в которой качество футбола было невысоким, обе команд позволили создать минимум моментов. Серия пенальти добавила эмоций, которой не хватило по ходу игры», – сказал тренер.

    • «Зенит» выиграл 8-й Суперкубок – это рекорд.
    • Для Семака это 4-й Суперкубок – это тренерский рекорд.
    • Игра с ЦСКА прошла в Казани.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2950

      АЛЕКС 58 51 минуту назад

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