Семак – после победы в Суперкубке: «ЦСКА создал больше моментов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

«ЦСКА создал больше моментов. Мы немного не справились. Мы предполагали, что у ЦСКА будет много длинных передач, борьбы, подборы, фланговые передачи. В паре моментов мы неубедительно сыграли в обороне.

В остальном типичная кубковая игра, в которой качество футбола было невысоким, обе команд позволили создать минимум моментов. Серия пенальти добавила эмоций, которой не хватило по ходу игры», – сказал тренер.