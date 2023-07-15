Семак – после победы в Суперкубке: «ЦСКА создал больше моментов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).
«ЦСКА создал больше моментов. Мы немного не справились. Мы предполагали, что у ЦСКА будет много длинных передач, борьбы, подборы, фланговые передачи. В паре моментов мы неубедительно сыграли в обороне.
В остальном типичная кубковая игра, в которой качество футбола было невысоким, обе команд позволили создать минимум моментов. Серия пенальти добавила эмоций, которой не хватило по ходу игры», – сказал тренер.
- «Зенит» выиграл 8-й Суперкубок – это рекорд.
- Для Семака это 4-й Суперкубок – это тренерский рекорд.
- Игра с ЦСКА прошла в Казани.
Источник: «Матч ТВ»