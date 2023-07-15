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    Дюков оценил судейство Карасева в матче за Суперкубок

    Президент РФС Александр Дюков высказался о судействе Сергея Карасева в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

    «Я не увидел каких-либо серьeзных ошибок. Мне сложно судить – нужно смотреть повторы. Я смотрел с трибуны. Может быть, было пропущено несколько нарушений в обе стороны. Я думаю, что оценку вынесет департамент судейства и инспектор», – сказал Дюков.

    • Матч прошел в Казани.
    • Карасев судит РПЛ с 2008 года.
    • Москвич работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.

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    Источник: «Чемпионат»

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