Дюков оценил судейство Карасева в матче за Суперкубок

Президент РФС Александр Дюков высказался о судействе Сергея Карасева в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

«Я не увидел каких-либо серьeзных ошибок. Мне сложно судить – нужно смотреть повторы. Я смотрел с трибуны. Может быть, было пропущено несколько нарушений в обе стороны. Я думаю, что оценку вынесет департамент судейства и инспектор», – сказал Дюков.