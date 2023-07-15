Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Очень много паленых»: фанаты не могут попасть на матч «Зенит» – ЦСКА из-за билетов

    «Очень много паленых»: фанаты не могут попасть на матч «Зенит» – ЦСКА из-за билетов

    Стартовый свисток в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА уже прозвучал, но около «Казань Арены» по-прежнему очереди из-за проблем с билетами.

    «Мы сегодня весь день решаем проблемы с билетами. Очень много палeных, у кого-то штрихкоды не срабатывают, потому что кто-то по их билету уже прошел», – сообщил работник стадиона.

    • «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча в Казани.
    • «Зенит» выиграл 3 последних матча за Суперкубок.
    • Игра впервые проводится на «Казань Арене».

    Новости по теме
    Клаудиньо после замены в игре с ЦСКА сразу ушел в раздевалку 1
    Шнуров и Баста открыли матч за Суперкубок России
    Следите за Суперкубком России вместе с нами. «Бомбардир» проведет трансляцию матча «Зенита» и ЦСКА
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +584

      НикКин 30 минут назад

      Да же тут рфс и организаторы обосрались

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 