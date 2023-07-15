«Очень много паленых»: фанаты не могут попасть на матч «Зенит» – ЦСКА из-за билетов

Стартовый свисток в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА уже прозвучал, но около «Казань Арены» по-прежнему очереди из-за проблем с билетами.

«Мы сегодня весь день решаем проблемы с билетами. Очень много палeных, у кого-то штрихкоды не срабатывают, потому что кто-то по их билету уже прошел», – сообщил работник стадиона.