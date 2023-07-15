Райс попрощался с «Вест Хэмом» перед рекордным трансфером в «Арсенал»

Деклан Райс опубликовал в соцсетях прощальное письмо в связи с уходом из «Вест Хэма».

«Не могу поверить, что невероятные десять лет подошли к концу. «Вест Хэм» был огромной частью моей жизни на поле и за его пределами. Прощаться никогда не бывает легко. Я испытал невероятные эмоции в этой команде, включая ту ночь в Праге.

В «Вест Хэме» я вырос как человек, как игрок и как капитан. С первого момента, когда я стал капитаном команды, я не чувствовал ничего, кроме гордости и страсти. Вишенкой на торте для меня в роли капитана стала победа в Лиге конференций.

Моя связь с болельщиками значит очень многое для меня и моей семьи. Вы обращались с нами как со своими с того дня, как я приехал. Спасибо.

Все знают, насколько особенным является «Вест Хэм». Спасибо за прекрасные воспоминания и одни из лучших дней в моей жизни. Люблю вас всех», – написал Райс.