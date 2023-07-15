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    • Райс попрощался с «Вест Хэмом» перед рекордным трансфером в «Арсенал»

    Райс попрощался с «Вест Хэмом» перед рекордным трансфером в «Арсенал»

    Деклан Райс опубликовал в соцсетях прощальное письмо в связи с уходом из «Вест Хэма».

    «Не могу поверить, что невероятные десять лет подошли к концу. «Вест Хэм» был огромной частью моей жизни на поле и за его пределами. Прощаться никогда не бывает легко. Я испытал невероятные эмоции в этой команде, включая ту ночь в Праге.

    В «Вест Хэме» я вырос как человек, как игрок и как капитан. С первого момента, когда я стал капитаном команды, я не чувствовал ничего, кроме гордости и страсти. Вишенкой на торте для меня в роли капитана стала победа в Лиге конференций.

    Моя связь с болельщиками значит очень многое для меня и моей семьи. Вы обращались с нами как со своими с того дня, как я приехал. Спасибо.

    Все знают, насколько особенным является «Вест Хэм». Спасибо за прекрасные воспоминания и одни из лучших дней в моей жизни. Люблю вас всех», – написал Райс.

    • Опорный хавбек был в системе «Вест Хэма» с 2013 года.
    • За основную команду он дебютировал в мае 2017-го.
    • С тех пор Райс провел 245 матчей, забил 15 голов и сделал 13 ассистов.
    • Англичанин переходит в «Арсенал» за рекордные 120 миллионов фунтов с учетом потенциальных бонусов.

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    Источник: «Бомбардир»

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