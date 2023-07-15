«Спартак» возобновил интерес к защитнику «Сассуоло»

Левый защитник «Сассуоло» Рожерио снова стал трансферной целью «Спартака».
Московский клуб уже пытался купить игрока в декабре прошлого года, но получил отказ.
Сейчас же спартаковцы продвинулись в переговорах о переходе бразильца. Стороны близки к договоренности. Потенциальная сделка обойдется в сумму около 8 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Рожерио сделал 4 ассиста в 37 матчах.
- Его контракт с «Сассуоло» истекает через год.
- Рыночная стоимость футболиста – 5,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings