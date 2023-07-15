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    «Спартак» возобновил интерес к защитнику «Сассуоло»

    Левый защитник «Сассуоло» Рожерио снова стал трансферной целью «Спартака».

    Московский клуб уже пытался купить игрока в декабре прошлого года, но получил отказ.

    Сейчас же спартаковцы продвинулись в переговорах о переходе бразильца. Стороны близки к договоренности. Потенциальная сделка обойдется в сумму около 8 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Рожерио сделал 4 ассиста в 37 матчах.
    • Его контракт с «Сассуоло» истекает через год.
    • Рыночная стоимость футболиста – 5,5 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43

      OtVinta 2 часа назад

      Спартак в этом году закупается как никогда . Продали хоть кого?

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      Рейтинг: +1314

      Спартач80 > OtVinta 1 час назад

      Вычислили по IP клинера,продаётся на рынках Москвы-сумма за его зад растёт-впопулярен он.

      1
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