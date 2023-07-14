«Арсенал» купил защитника «Аякса» за 40 миллионов

Центральный защитник Хуррьен Тимбер официально сменил «Аякс» на «Арсенал».
Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Лондонский клуб заключил с новичком долгосрочный контракт, условия которого не раскрываются.
22-летний голландец взял себе 12-й игровой номер.
- Тимбер оказался в системе «Аякса» в 2014 году.
- За основную команду он провел 121 матч, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
- Для «Арсенала» это 2-й летний трансфер после Кая Хаверца (из «Челси» за 70 млн евро).
Источник: сайт «Арсенала»