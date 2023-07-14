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    «Арсенал» купил защитника «Аякса» за 40 миллионов

    Центральный защитник Хуррьен Тимбер официально сменил «Аякс» на «Арсенал».

    Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Лондонский клуб заключил с новичком долгосрочный контракт, условия которого не раскрываются.

    22-летний голландец взял себе 12-й игровой номер.

    • Тимбер оказался в системе «Аякса» в 2014 году.
    • За основную команду он провел 121 матч, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
    • Для «Арсенала» это 2-й летний трансфер после Кая Хаверца (из «Челси» за 70 млн евро).

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    Источник: сайт «Арсенала»

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