«Арсенал» купил защитника «Аякса» за 40 миллионов

Центральный защитник Хуррьен Тимбер официально сменил «Аякс» на «Арсенал».

Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Лондонский клуб заключил с новичком долгосрочный контракт, условия которого не раскрываются.

22-летний голландец взял себе 12-й игровой номер.