В «Гавре» рассказали, как будут использовать Кузяева

Спортивный директор «Гавра» Матьe Бодмер рассказал, как команда планирует использовать на поле полузащитника Далера Кузяева.
«Он может играть на позиции «шестeрки», «восьмeрки» или «десятки», а также выступать на правом фланге.
Я бы хотел видеть его в роли «восьмeрки» в качестве двухстороннего полузащитника, способного врываться в штрафную соперника. Мы испытывали некоторые проблемы с этим в прошлом сезоне, мы не могли решить эпизод», – сказал Бодмер.
- 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
- С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
- Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
- «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
Источник: сайт «Гавра»