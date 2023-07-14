В «Гавре» рассказали, как будут использовать Кузяева

Спортивный директор «Гавра» Матьe Бодмер рассказал, как команда планирует использовать на поле полузащитника Далера Кузяева.

«Он может играть на позиции «шестeрки», «восьмeрки» или «десятки», а также выступать на правом фланге.

Я бы хотел видеть его в роли «восьмeрки» в качестве двухстороннего полузащитника, способного врываться в штрафную соперника. Мы испытывали некоторые проблемы с этим в прошлом сезоне, мы не могли решить эпизод», – сказал Бодмер.