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    В «Гавре» рассказали, как будут использовать Кузяева

    Спортивный директор «Гавра» Матьe Бодмер рассказал, как команда планирует использовать на поле полузащитника Далера Кузяева.

    «Он может играть на позиции «шестeрки», «восьмeрки» или «десятки», а также выступать на правом фланге.

    Я бы хотел видеть его в роли «восьмeрки» в качестве двухстороннего полузащитника, способного врываться в штрафную соперника. Мы испытывали некоторые проблемы с этим в прошлом сезоне, мы не могли решить эпизод», – сказал Бодмер.

    • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
    • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

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    Источник: сайт «Гавра»

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1457

      Lilipyt 1 час назад

      - Как вы будете его использовать?
      - Как шестерку!
      Лучше и не скажешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14692

      Skull_Boy 1 час назад

      БЕЗ или с С

      0
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