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    • Мойзес прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит» вместо ЦСКА

    Мойзес прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит» вместо ЦСКА

    Защитник московского ЦСКА Мойзес прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».

    – Как думаешь, Марио Фернандес бы пригодился ЦСКА?

    Да, имя Марио тоже вписано в историю клуба. За это он заслуживает уважения, желаю ему только успехов.

    Но если Марио не приехал в ЦСКА, мы не будем сидеть и посыпать голову пеплом. Мы будет продолжать движение вперед, путь ЦСКА продолжится. У футболистов, которые сейчас у нас собраны, есть все, что нужно. Мы идем с гордо поднятой головой вперед в поисках титулов.

    • Бразилец уже прилетел в Санкт-Петербург.
    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

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    Источник: Sport24

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