Мойзес прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит» вместо ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Мойзес прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».

– Как думаешь, Марио Фернандес бы пригодился ЦСКА?

– Да, имя Марио тоже вписано в историю клуба. За это он заслуживает уважения, желаю ему только успехов.

Но если Марио не приехал в ЦСКА, мы не будем сидеть и посыпать голову пеплом. Мы будет продолжать движение вперед, путь ЦСКА продолжится. У футболистов, которые сейчас у нас собраны, есть все, что нужно. Мы идем с гордо поднятой головой вперед в поисках титулов.